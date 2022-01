Selena: “me dejó de importar lo que dicen”

sábado 08 de enero de 2022 | 6:00hs.

Selena Gomez contó en una entrevista con People que es maravilloso crecer y no tener que preocuparse “por lo que la gente dice”.



La artista, que el 22 de julio cumplirá 30 años, destacó que solía tener miedo al paso de los años y que ahora está emocionada con su vida.



“Me encanta crecer. Cuando era más joven, me daba miedo, y pensaba que a estas alturas mi vida se vería muy diferente”, dijo en un tramo de la nota. “Ahora pienso, ‘Wow, esto no es lo que esperaba, y no podría estar más emocionada. Me dejó de importar lo que dice la gente, y eso fue maravilloso”.