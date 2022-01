Separación y duro relato de Rocío Moreno sobre Londra

sábado 08 de enero de 2022 | 6:00hs.

Por primera vez Rocío Moreno, ex de Paulo Londra y mamá de sus dos hijas, Isabela de un año y cinco meses y de un bebé que nacerá a fines de febrero, habló de su conflictiva separación con el cantante cordobés, quien por estos días estuvo en Estados Unidos y que, según el relato de ella, no le había avisado que se iba de viaje. En las últimas horas el artista regresó a la Argentina y utilizó sus redes sociales.



“Volver y manos a la obra”, escribió el intérprete de Tal vez en sus redes sociales. No dio detalles sobre su próximo destino, si se quedará en la ciudad o si regresará a Córdoba, y mucho menos si en ese caso irá a la casa que compartía con su pareja e hija o a la de los padres, que queda al lado y donde estaba durmiendo desde hacía semanas, según su ex.



En diálogo con Teleshow Rocío había contado que desde hacía meses la pareja está en crisis, que él comenzó a salir de noche con amigos y a no regresar a su casa a dormir y que este segundo embarazo lo transitó prácticamente sola, mientras cuidaba a su hija mayor. Si bien nunca tuvieron una charla según su relato, en la que blanqueaban su distanciamiento, para ella la gota que colmó el vaso fue este último viaje de él a Estados Unidos, del cual se anotició a través de las redes sociales.



“Un domingo me dijo: ‘Tengo pensado viajar’, pero ahí quedó. Ya se había ido a Mina Clavero con amigas y amigos sin avisar, un fin de semana. Pero cuando veo que estaba en Minnesota o no sé dónde... No le llegaban los mensajes que le mandaba y una semana después se contacta y me dice que no se podía comunicar por un problema en su teléfono. Pero para subir historias sí le andaba...”, contó la influencer que hasta hace unas horas no sabía cuándo él llegaría al país.