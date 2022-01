Acusado de homicidio va hoy a indagatoria

viernes 07 de enero de 2022 | 6:03hs.

Julio D. C. (51), acusado de asesinar a Alberto Álvez Da Costa (33) en El Soberbio, será trasladado hoy al Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, donde podría completar la audiencia indagatoria.



Según detallaron fuentes que intervienen en la causa, la audiencia está pactada para las 10 de la mañana.



Allí el acusado escuchará los elementos que hay en su contra, será imputado formalmente por el crimen y luego tendrá la posibilidad de dar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar.



En caso de optar por la segunda opción, su silencio no puede ser considerado un elemento en su contra por parte de la Justicia. Como viene informando este medio, el hecho ocurrió el último lunes por la madrugada.



El agresor habría esperado a que su víctima fuera hasta al sector de baños del lugar para propinarle una certera lesión punzocortante a la altura del abdomen que lo dejó gravemente herido.



Personas del lugar lo asistieron, pero no resistió las heridas.