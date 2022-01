Ediles exigirán nombramiento de médico de sanidad

viernes 07 de enero de 2022 | 6:04hs.

Hace casi un mes se abrió la frontera argentina entre Santo Tomé (Corrientes) y San Borja (Brasil), por disposición nacional. A partir de ese momento, los ciudadanos podían ingresar y egresar del país, siempre y cuando cumplieran los protocolos.



En este sentido, Aldo Aranda, médico encargado del centro modular sanitario construido en el Centro Unificado de Frontera (CUF) especialmente, aún no fue nombrado oficialmente.



Los encargados de dar a conocer la situación en el CUF fueron José Luis Vazzoler, gerente de Mercovía SA, y el médico Gustavo Andrich.



Vazzoler indicó a los ediles que lo visitaron que tuvieron un par de situaciones que debieron atender, sobre personas que viajaban con Covid, pero supieron sortear las dificultades sin poner en riesgo a nadie más.



Santo Tomé, al igual que Paso de los Libres e Ituzaingó, fue considerada un corredor seguro. No obstante, aún se topan con algunos inconvenientes para determinadas situaciones en las que termina interviniendo la Dirección de Migraciones.



Lo cierto es que el protocolo indica que en primer lugar debe actuar Sanidad de Frontera (cuya función la cumple Mercovía SA), y luego actúa Migraciones.



El CUF cuenta con un centro modular sanitario, cuyo médico a cargo sería el médico Aranda, quien hasta ahora no fue nombrado oficialmente.



Los concejales se comprometieron a solicitar a las autoridades de salud la pronta designación del mismo.



Por otro lado, indicaron los protocolos que deben seguir las personas que cruzan la frontera.



Para el ingreso vecinal (residentes en Santo Tomé o en San Borja) se les pide DNI y comprobante de residencia (una factura de servicio donde conste el domicilio real), y certificado de segunda dosis con más de catorce días de la aplicación.



Para el ingreso a Argentina de extranjeros, argentinos y residentes en Argentina deben presentar: certificado de segunda dosis con más de catorce días de aplicación, prueba PCR negativa con no más de tres días de antigüedad respecto a la fecha de ingreso, realización de la declaración jurada electrónica en la Dirección Nacional de Migraciones, y póliza de seguros con cláusula de amparo contra el coronavirus. Para ingreso a Brasil, piden únicamente la certificación de vacunas a personas mayores de 12 años y PCR a mayores de 6 años.



Por el cuerpo deliberativo estuvieron los concejales Carmen Braña, Esteban Rey Adaro, María Ordenavía, Blanca Gales, Stella Uguet y Pablo Leguiza.