Tras la disparada de casos, aconsejan a contactos estrechos no testearse

viernes 07 de enero de 2022 | 6:05hs.

Por primera vez desde que empezó la pandemia de Covid-19, ayer se detectaron más de 100 mil contagios en un solo día en el país.



En total hubo 109.608 casos nuevos y se llegó a un total de 6.025.303 de infectados desde que empezó la pandemia. En tanto, en todo el país se registraron 40 fallecidos y la cantidad de víctimas desde que arrancó la pandemia es de 117.386. Es decir, la cifra de muertes se mantiene estable.



En ese marco, y ante una oleada de personas acudiendo a testearse, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, recomendó ayer que aquellas personas que no tengan indicación de testeo no se acerquen a los centros donde se realizan para no seguir tensando el sistema, ante el incremento de casos de Covid-19 generados por la variante Ómicron.



La titular de la cartera de Salud sostuvo que con la aparición de Ómicron “cambia la situación, porque 100 mil casos tensan el sistema de testeo; lo más importante es que no se traslada el número de casos a hospitalizaciones; así, la recomendación es que quien no tenga indicación de testeo no se acerque a los centros para no seguir tensando el sistema”.



En esa línea, el Ministerio de Salud de Misiones informó ayer en un comunicado que los menores de 60 años que son contacto estrecho con síntomas, pero sin factores de riesgo, no necesitan realizar un test para confirmar el diagnóstico. Se confirma que la persona tiene Covid-19 por criterio epidemiológico. Esto se da ante la alta circulación del virus.



Se recomienda aislarse e informar a las personas con las que se tuvo contacto en las 48 horas previas al inicio de síntomas.Si aparece dificultad respiratoria o los síntomas empeoran, se recomienda hacer una consulta médica.



Si la persona no tiene síntomas y no está vacunada o tiene esquema incompleto, debe hacer diez días de aislamiento. Quienes tienen dos o hasta tres dosis, el aislamiento se reduce a cinco días.



El testeo no está indicado para contactos asintomáticos en ningún caso.



Estos criterios fueron consensuados por los ministros de Salud de todo el país.



Por otro lado, Vizzotti indicó que la variante “Ómicron es predominante donde la curva es exponencial, en grandes conglomerados, como el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) o Córdoba”.



“Avanzamos mucho con la vacunación para retrasar la variante Delta, con 85% vacunado con primera dosis y 72% con dos, pero emergió una variante nueva con una situación diferente, con una transmisibilidad extraordinaria pero con una gravedad mucho menor, y eso está pasando en todo el mundo”, precisó Vizzotti.



“Con todos los eventos masivos no aumentaron los casos, aumentaron exponencialmente con esta variante, con la cual la posibilidad de contagio es alta, pero sin traducción en hospitalizaciones; el aumento de actividades fue en octubre y no lo hubo un aumento de casos hasta que apareció Ómicron”, añadió.



“Va a llevar un tiempo entender que cambió la situación a un virus más leve pero más transmisible”, señaló. “Es difícil para una población cansada cambiar las recomendaciones. Vamos a hacer campaña de comunicación y, aunque los casos sigan altos, sin internaciones, ni muertes o internaciones leves, esta incertidumbre va a ir bajando”, aseguró.



Situación provincial

Los contagios en la provincia también siguen en aumento. Ayer se detectaron 396 casos de Covid-19, el mayor número hasta ahora, superando la marca del miércoles, que había sido de 335. En los primeros seis días del año la provincia suma 1.535 contagios y ya se superó el total que hubo en todo el mes de diciembre, que fueron 1.472.



Entre las localidades que más positivos reportaron ayer están Posadas, Eldorado, Oberá y Garupá. Otras 37 localidades tuvieron entre uno y catorce casos.



A su vez, por primera vez en el año hubo una muerte. Se trata de una paciente con comorbilidades y no vacunada por decisión propia pese a padecer hipertensión, diabetes y obesidad. La mujer, oriunda de Oberá, tenía 63 años.



De esa manera, el total de casos desde el inicio de la pandemia en la tierra colorada alcanzó los 39.926, contagios mientras que los fallecidos son 717. En su reporte, la cartera sanitaria provincial también señaló que son 1.933 casos activos, de los cuales 57 pacientes se encuentran internados en hospitales o sanatorios. Hay 2.159 personas aisladas de manera preventiva.

Los autotest costarán hasta 2.500 pesos en farmacias

Tras la autorización del uso de los autotest de coronavirus por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) debido al salto exponencial en los contagios que vienen acompañados de un colapso en los centros de hisopados, Radioactiva dialogó con Gily Noemí Hatar vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia.



En principio, remarcó que se está esperando la resolución oficial para comenzar la importación y la posterior distribución, y aclaró que son test individuales para que la persona pueda realizárselo en su casa y luego informar a la farmacia para realizar una trazabilidad.



“Sí o sí se va a tener que informar o sino el farmacéutico va a tener que notificar a la autoridad sanitaria de la jurisdicción la no notificación porque la idea es de que todos los casos positivos sean notificados. La cobertura de la obra social aún no se sabe pero en cuanto a los costos aproximados, se tiene entre 1.900 y 2.500 pesos”, informó.



La ministra Vizzotti insistió en la importancia de “que las farmacias que lo dispensen expliquen y mediante un sistema de información notifiquen al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (Sisa)”.