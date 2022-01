Arte y naturaleza para despertar conciencia

viernes 07 de enero de 2022 | 6:06hs.

Colores vibrantes y un mensaje de amor plasmados en la pared de una vivienda familiar. La pasión por la pintura y el aprecio bondadoso y respetuoso por la naturaleza hicieron posible la creación de un mural interactivo que ayer se estrenó en el tradicional barrio Villa Sarita, de Posadas.



Los pinceles de la muralista Alejandra Ciganda pintaron una pared de alrededor de 17 metros, en una apuesta que representa animales autóctonos de nuestra fauna al tiempo que invitan al público a interactuar con las pinturas y despertar conciencia de respeto hacia la biodiversidad.



Los tan reconocidos tucanes -famosos en el mundo por sus picos largos y coloridos-, la mariposa monarca -una de las más vistas en la Tierra Colorada-, y el loro vinoso -especie regional en peligro de extinción- están plasmados en el muro con la intención de que los presentes los usen para tomarse sus propias fotografías, interactuando con la imagen.



La colorida pared queda camino al Parque Paraguayo, a una cuadra de la cancha de Guaraní Antonio Franco y está pintado sobre el muro de la familia Méndez, amigos de la artista.



“En la casa donde está pintado vive la mamá de una amiga”, dijo Ciganda, que ayer terminó de darle los últimos toques a la imagen alada del loro vinoso, culminando con toda la apuesta. “Resulta que la dueña de casa está perdiendo la vista y yo me propuse hacer un mural para que lo vea antes de que eso suceda. Cuando conté la idea, todos estuvieron de acuerdo de inmediato”, agregó en diálogo con El Territorio sobre su primer proyecto en la vía pública, dispuesto a los ojos de todos.



“Es un trabajo que a mí también me sirve. Hasta el momento sólo había pintado en interiores, patios internos, paredes de casas. Pero este es el primer trabajo que realizo afuera, espero que tenga la repercusión que queremos”, destacó la artista.



El mural consta de tres partes. La primera representa un paisaje de selva, con ramaje tupido y pastos altos. En cada rama reposa un tucán colorido, como si estuviera modelando para la foto.



La segunda instancia, en tanto, muestra a una mariposa monarca de perfil. Sus enormes alas de un vibrante naranja y un sobrio negro yacen casi al ras del suelo, de modo que todos puedan ponérselas. El paisaje se completa con otras mariposas de la misma especie volando a lo lejos y un pastizal floreado.



Mientras, el último de los cuadros muestra la figura de un loro vinoso expandiendo sus alas sobre un cielo rojizo. La propuesta de esta figura representa “la posibilidad de que todos sintamos la libertad de volar y de lo importante que es apreciar a la naturaleza en este sentido: el libre”, dijo la artista explicando la esencia de la obra.



“La idea es que el público interactúe con el mural. Que se saquen fotos, que reconozcan al animal pintado, que se interioricen sobre nuestras especies y puedan reconocer la riqueza de nuestra biodiversidad. Creo que este tipo de ejercicios hacen una concientización, marca un camino para que todos podamos apreciar y aprender sobre nuestra naturaleza”, reflexionó Ciganda sobre el mural autogestivo que incluye además el nombre de las especies pintadas, para que el público pueda conocer el animal y sus características.



La apuesta hace hincapié en un amor profundo y respetuoso por la naturaleza, apreciando la belleza de la biodiversidad y adorando la libertad que necesita cada especie: “Hay una gran diferencia entre querer y amar la naturaleza, el querer es por ahí tener algo o alguien sin pensar en ese otro. Pero amar la naturaleza es distinto, es una apreciación diferente. Y la idea de este trabajo es contagiar ese amor libre”.



El proyecto marca el principio de un camino, ya que la propuesta es pintar otros tantos murales en la ciudad, con las mismas características y finalidades, de modo que Posadas cuente con varios espacios que promuevan no sólo el arte muralista interactivo sino también el conocimiento y la preservación de especies nativas.



Un proyecto de arte que intenta generar conciencia sobre la importancia de respetar la maravillosa biodiversidad misionera.

El mural tiene alredeod de 17 metros y consta de tres instancias interactivas. Foto: Natalia Guerrero

Para agendar

El mural interactivo

Se encuentra en Villa Sarita, camino al parque paraguayo. Quienes visiten el espacio para interactuar sobre algunas de las instancias -mediante la toma de fotografías- pueden arrobar a @alejandra.ciganda en Instagram, para llevar registro de las visitas.