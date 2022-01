Joe Biden acusó a Trump por el asalto al Capitolio

viernes 07 de enero de 2022 | 6:02hs.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó sin nombrarlo a su predecesor Donald Trump de intentar “impedir el traspaso pacífico del poder” y atentar contra la democracia estadounidense durante el violento asalto al Capitolio ocurrido hace un año.



“Por primera vez en nuestra historia, un presidente no sólo perdió unas elecciones, sino que trató de impedir el traspaso pacífico del poder, mientras una turba violenta irrumpía en el Capitolio”, declaró el mandatario, según informaron medios internacionales.



En su intervención desde el Statuary Hall del Captiolio, Biden llamó a los ciudadanos a preservar la democracia. “En este día de conmemoración debemos asegurarnos de que un ataque así no vuelva a ocurrir”, exclamó, agregando que este es el momento en que “debemos decidir qué tipo de nación vamos a ser. ¿Vamos a ser una nación que acepta la violencia política como norma? ¿Vamos a ser una nación en la que permitamos que los funcionarios electorales partidistas anulen la voluntad del pueblo expresada legalmente?”, preguntó el mandatario estadounidense.



“Teatro político”

Por su parte, el ex presidente Trump reaccionó al discurso de Biden calificándolo de “teatro político” para distraer a la opinión pública del “fracaso” de su gobierno. “Biden, que está destruyendo nuestra nación con políticas insensatas de fronteras abiertas, elecciones corruptas, políticas energéticas desastrosas, mandatos inconstitucionales y cierres de escuelas devastadores, utilizó mi nombre hoy para tratar de dividir aún más a Estados Unidos”, expresó en un comunicado publicado por su portavoz, Liz Harrington.



El 6 de enero de 2021, partidarios de Trump protagonizaron una serie de disturbios en torno a la sede legislativa, rompieron la barricada protectora y lograron entrar en el edificio. El asalto dejó cuatro víctimas mortales mientras que 14 oficiales resultaron heridos y 52 personas fueron arrestadas en los violentos episodios que dieron la vuelta al mundo.