OTC ganó dos puntos sin jugar ante San Lorenzo, equipo diezmado por casos de Covid-19

Los casos positivos de Covid-19 aumentan en todo el país y el ámbito deportivo no escapa a una realidad que preocupa. En ese contexto, Oberá Tenis Club (OTC) debía jugar esta noche como local ante San Lorenzo, por la Liga Nacional de básquet, aunque el plantel azulgrana se vio diezmado por el virus y confirmó que faltará a la cita.



En consecuencia, según lo dispuesto por la Asociación de Clubes (AdC) -organismo que a principio de la semana confirmó que no se reprogramarán partidos-, el representante misionero será considerado ganador y se le otorgarán dos puntos para la tabla de la zona Única.



De esta forma, pasará a ostentar un récord positivo de 8 triunfos y 7 derrotas en 15 jornadas.



Ayer, en tanto, Nicolás De Los Santos fue confirmado como el primer integrante del plantel profesional del Celeste en dar positivo al test de Covid-19, por lo que deberá realizar la correspondiente cuarentena.



Vale mencionar que el base se halla en plena recuperación del esguince de tobillo que padeció el pasado 20 de diciembre, en el último partido del 2021, por lo que realizaba tareas diferenciadas y no estaba entrenando con el resto del equipo que dirige Fabio Demti.



En la continuidad de la competencia, el domingo OTC recibirá a Platense y tampoco podrá contar con su goleador Melvin Johnson, quien aún se encuentra en Estados Unidos, adonde viajó para pasar las fiestas de fin de año.



Ocurre que el escolta se aplicó la vacuna en su país de origen y aún no llegó a los catorce días requeridos por el transporte aéreo internacional para autorizar el viaje luego de la inoculación.



Responsabilidad personal

En diálogo con El Territorio, el presidente de OTC Sergio Feversani precisó que el martes por la noche recepcionaron una comunicación del director de competencia de la AdC confirmando que San Lorenzo no viajará a Oberá por los 22 casos de Covid-19 registrados entre sus planteles de Liga Nacional, Liga de Desarrollo, cuerpo técnico y hasta médicos.



Incluso, parece poco probable que se presente a jugar el domingo ante Comunicaciones de Mercedes, Corrientes.



“Al no venir ellos nos dan el partido ganado por 20 a 0. Es decir, dos puntos para OTC y uno para San Lorenzo, tanto en Liga de Desarrollo como en Liga Nacional”, precisó Feversani.



También confirmó el positivo de De Los Santos, en el marco de los testeos de la víspera, y dio detalles del caso de Johnson.



“Melvin tiene un PCR negativo, pero se aplicó la vacuna hace poco y todavía no llega a los catorce días que exige el transporte aéreo internacional para habilitarlo para que viaje. Estamos gestionando ante la Cancillería porque tiene visa de trabajo y domicilio acá en Oberá, donde puede venir a cumplir la cuarentena”, explicó.



Además, se mostró de acuerdo con la determinación de la AdC de no postergar ni reprogramar encuentros por casos de Covid-19.



“La decisión fue tomada por la Mesa Directiva que representa a todos los clubes. Yo estoy de acuerdo. Me parece que pasa por la responsabilidad de cuidarse de los jugadores y del staff en general. Es gente que cobra un sueldo porque su trabajo es el básquet y tienen la responsabilidad de cuidarse para no contagiarse”, consideró Feversani.



Y agregó: “No somos Europa ni la NBA para reprogramar partidos. Salvo dos o tres equipos, no tenemos los medios económicos para posponer viajes en avión, volver a pagar o pagar una multa sobre lo que sale movilizar a 25 personas”.

Varios equipos afectados por los contagios

Según la información publicada por medios especializados, además de los 22 casos confirmados en San Lorenzo, son varios los equipos de la Liga Nacional afectados por el virus.



Hispano cuenta con cinco casos, entre mayores, juveniles y cuerpo técnico.



En Peñarol de Mar del Plata se reportaron cuatro casos, al igual que Boca.



En Quimsa dos extranjeros arrojaron resultado positivo.



OTC, Instituto, Obras, Riachuelo y San Martín tienen uno cada uno. En el caso del elenco correntino la situación es más complicada porque tiene cuatro jugadores con contacto estrecho.



Atenas, Comunicaciones, Ferro, Gimnasia, Olímpico y Platense informaron sólo contagios en sus cuerpos técnicos.



Regatas y Unión no reportaron casos, mientras que Argentino de Junín aún no testeó.



Con vistas a los partidos de local, OTC informó que por disposiciones del gobierno nacional y provincial, para adquirir las entradas será obligatoria presentar el pase sanitario que acredite el esquema completo de vacunación.