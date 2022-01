Malón llega a Asunción en febrero

viernes 07 de enero de 2022 | 6:00hs.

La banda de heavy metal Malón anunció la gira de verano de “La H no murió”, el show con el que el guitarrista Tano Romano y el cantante Claudio O’Connor le rinden tributo a su ex grupo Hermética. Luego de dos funciones en el Estadio Obras con localidades agotadas y una extensa gira nacional, la agrupación, que se completa con el bajista Karlos Cuadrado y el baterista Javier Rubio, confirmó su presentación del 17 de febrero en el festival Rock en Baradero y si bien no está confirmada una fecha en Misiones, sí en el vecino país. Así, después de concretar su show en Baradero, cruzarán la frontera para presentarse en Absoluto Rock Bar de Asunción (Paraguay) y volverán a Argentina para concluir la gira en Concordia y en el Teatro Ópera de La Plata el 26.