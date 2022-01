Después de las críticas de Morales, JxC decidió reunirse con Guzmán

viernes 07 de enero de 2022 | 6:02hs.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio y los jefes de los bloques parlamentarios decidieron finalmente que se van a reunir la semana próxima con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para discutir el pago de la deuda que el gobierno de Cambiemos contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las negociaciones que el equipo económico de la actual gestión está llevando adelante.



La determinación llegó luego de las conversaciones que inició el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (UCR), en tono crítico sobre sus pares, con el presidente Alberto Fernández y Sergio Massa, titular de Diputados y fue ratificada en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio.



En un comunicado señalaron que “es indispensable que en la reunión el gobierno traiga información concreta sobre cuáles son los pasos a seguir para que la Argentina retome el crecimiento”, y en esa línea dejaron en claro el “compromiso para colaborar con el país pero remarcamos la necesidad de tener un preacuerdo o una carta de intención con el FMI para que podamos manifestar nuestro parecer”.



En el encuentro -que fue por teleconferencia- participó el ex presidente Mauricio Macri junto con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y el senador nacional Humberto Schiavoni. Por el radicalismo se hizo presente Morales, Alfredo Cornejo, Martín Lousteau y Mario Negri. En tanto la Coalición Cívica llegó con Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro.



Mea culpa



Morales fue uno de los gobernadores opositores que decididamente salió al cruce de la decisión de JxC de no asistir al encuentro requerido por el ministro Guzmán para debatir la deuda, planteando al resto de los mandatarios de su grupo político que “esta deuda que se está negociando la contrajimos nosotros, lo menos que tenemos que hacer es ir”, aunque amplió su postura diciendo que “tenemos mucho que rendir cuentas todos: el kirchnerismo, el peronismo, el radicalismo, el Pro, Juntos por el Cambio, todos”.



En tono crítico acotó: “No me parece que Juntos por el Cambio tenga que encarar un proceso de cara a 2023 intentando ser alternativa de gobierno metiendo la basura abajo de la alfombra, escondiendo o negando realidades”, aunque en ese contexto aclaró que “el ex presidente Macri nos notificó minutos antes que hacía la conferencia para anunciar que tenían casi un acuerdo con el FMI, al radicalismo y a las otras fuerzas políticas”.



“El tema de la deuda nos corta transversalmente a todos. Acá ninguna fuerza política puede excusarse de haber tenido responsabilidad, pero que yo sepa, quienes acudimos al Fondo fue nuestra gestión de gobierno”, cerró.

“Ajuste, palabra enterrada”, reafirmó Cerruti

Un día después del encuentro con los gobernadores en Casa Rosada, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, aseguró que “el FMI pide una política de ajuste que el gobierno no está dispuesto a aplicar” y subrayó en ese sentido que el debate sobre la negociación abarca “a toda la sociedad”. Además, cuestionó a Juntos por el Cambio y los acusó de “vivir su propia película”.



Cerruti consideró que el Gobierno está “en un punto crucial de la negociación” con el organismo de crédito y celebró la “trascendente y productiva” reunión entre el ministro Guzmán y los mandatarios provinciales.



Consultada sobre el ritmo del acuerdo, afirmó que es “una negociación que avanza” y que “ya se solucionaron la mayoría de los temas que había que solucionar”. Explicó que “lo que hay que definir es si vamos a llevar las políticas que quiere llevar el gobierno argentino, de inclusión y crecimiento o si vamos a hacer una política de ajuste que el gobierno no está dispuesto a hacer. La palabra ajuste está enterrada para este gobierno que apuesta a una política de expansión y crecimiento de la economía en todos los rincones del país”.