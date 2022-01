“Es un gran desafío volver a jugar en Primera”

viernes 07 de enero de 2022 | 6:05hs.

Luego de una temporada con sabor amargo, Álvaro Klusener brindó con la cabeza en que iba a aparecer un nuevo reto. Y antes que se baje el telón del 2021, el delantero misionero renovó la dosis de motivación, ya que acordó su incorporación a Platense de Honduras, por lo que jugará en la primera división de ese país. Totti, oriundo de Santa Rita y con un recorrido importante por el fútbol argentino (Estudiantes de La Plata, Deportivo Español, Agropecuario, Guaraní y Crucero, entre otros) deja atrás la tierra colorada, su casa de las últimas temporadas, pero relanza su carrera en la primera y con un doble desafío: ayudar a su equipo a sumar puntos (y goles) y hacer valer la marca Klusegol, ya que su hermano Gonzalo recientemente terminó su etapa en ese país con buenos dividendos.



¿Cómo se gestó el arribo a la liga de Honduras?

Por gestiones de mi representante (NdeR: Leonardo De Cristófano). El DT vio material mío y dio el ok a los dirigentes para que me contraten. Firmé por un año.



¿El DT te llamó?

Con el DT tuve contacto cuando llegué. Le conocía porque fue entrenador de la selección de Honduras.



¿Era necesario un cambio después de la última temporada en Crucero?

La verdad que sí, la idea siempre fue salir del país y por suerte se dio.



Hablaste con Gonzalo, ¿con qué fútbol te vas a encontrar y cuáles son los objetivos a corto plazo?

Con Gonzalo charlamos un poco de todo, no solamente en lo futbolístico sino de la cultura hondureña y cómo se vive por estos lados.



¿Qué te contaron del club y por otro lado, vas a ser observado con lupa por ser argentino?

Bueno, el club viene de un campeonato anterior donde no les fue bien y esta temporada vamos a pelear el descenso; pero bueno, vengo con muchas ganas de aportar y salir de la situación que está el equipo. Seguramente voy a estar observado con lupa porque soy refuerzo y encima extranjero, pero confío en mis condiciones y lo que puedo aportar al equipo.



El torneo arranca a mediados de enero, ¿estás para jugar? Y lo otro, ¿hay presión para levantar al equipo tras el último torneo?

El torneo arranca el 15 de enero; sí, estoy para jugar, ya venía entrenando. Siempre hay presión en el fútbol, pero más ahora que estamos necesitados de puntos.



¿El paso de Gonzalo por ahí dejó la vara alta?

Bueno, con el paso de Gonzalo (NdeR: jugó en Motagua) por el fútbol hondureño me conocen más rápido, obviamente que por el apellido; pero si a él le fue bien e hizo muchos goles, espero poder hacer muchos también.



¿Qué análisis hacés de tu último paso por Crucero?

La verdad que no fue bueno, tenía muchas expectativas pero no se logró lo que queríamos que era entrar en zona de clasificación.



¿Y en lo personal, en qué momento te agarra este desafío: con 31 años, hambre de gloria y qué más?

Me agarra con muchas ganas de seguir en la alta competencia, y me tomo como un gran desafío en mi carrera de volver a jugar en primera a pesar de ser en otro país.