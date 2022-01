Scaloni y Simeone quedaron afuera de los premios The Best de la Fifa

viernes 07 de enero de 2022 | 6:01hs.

Los entrenadores argentinos Lionel Scaloni, del seleccionado albiceleste, y Diego Simeone, de Atlético de Madrid, quedaron afuera ayer de la nómina al premio The Best de la Fifa de Fútbol Masculi , campeón de la Copa América 2021 en Brasil, y Simeone, ganador de LaLiga de España, los tres en carrera son Pep Guardiola (España/Manchester City FC), Roberto Mancini (Italia/selección de Italia) y Thomas Tuchel (Alemania/Chelsea FC).



En el caso de Guardiola, su lugar se lo ganó por obtener la Premier League, Mancini al ser campeón de la Eurocopa 2021 en Wembley y Tuchel por darle la segunda Liga de Campeones a Chelsea.



La ceremonia de The Best Fifa Football Awards se retransmitirá en directo desde la sede de la Fifa, en Zúrich, el 17 de enero.