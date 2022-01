Vecinos de Bonpland se unieron para abrir un museo en el pueblo

viernes 07 de enero de 2022 | 6:05hs.

La localidad de Bonpland es una de las más antiguas de la provincia y conserva lugares, edificios, y objetos históricos que forman parte hoy de un patrimonio cultural de gran importancia para la comunidad.



Algunos de esos edificios fueron deteriorándose con el tiempo, como lo es el de la ex Cooperativa Tabacalera, de la que la gran mayoría de hombres y mujeres del pueblo formaron parte del personal y gracias a esa fuente de empleo podían sustentar a sus familias.



Otro de los lugares importantes es el llamado pozo público, una vertiente que ni en las peores épocas de sequía dejó de abastecer de agua a los lugareños cuando la localidad aún no contaba con agua potable.



El pozo público aún provee de agua a muchos vecinos de Bonpland y pasó a ser uno de sus patrimonios. La estructura de cemento que fue construida en el lugar data de 1926.



Por otra parte, también figura dentro de ese patrimonio la ex usina eléctrica municipal, que fue inaugurada en 1939.



A raíz de la importancia que tienen esos lugares en la historia local es que un grupo de vecinos formó una comisión pro museo con el propósito firme de que el edificio de la usina se convierta en un espacio donde se resguardará todo lo concerniente a esa historia de la localidad.



En ese marco, El Territorio dialogó con Edith Gral, docente jubilada e integrante de la comisión, quien contó: “Estamos muy entusiasmados con la idea de la creación del museo de la localidad que será en el antiguo edificio de la ex usina eléctrica”.



Además, comentó: “Será una manera de poner en valor ese espacio que es una reliquia para los vecinos. Otra reliquia es el pozo público que guarda anécdotas y momentos de los antiguos pobladores que recurrían a abastecerse del vital líquido. No sólo se usaba para beber sino también para la higiene, para lavado de ropas. En ese lugar se escribieron muchas historias de nuestra gente que venía de distintos lugares cercanos y no tantos a llevar agua o refrescarse cuando la sequía dejaba sin agua los pozos de viviendas en aquellas décadas”.



Para la mujer, la riqueza de estos edificios históricos es invaluable, no por lo económico sino por el afecto y los recuerdos que llegan a la memoria de cualquier vecino.



“Una vez que llegó el agua corriente a la localidad, el pozo público siguió siendo el lugar elegido para aquellas personas que aún no tienen acceso a ella o cuando por cuestiones determinadas se corta el servicio”, señaló.



Histórico

También explicó: “Otro lugar histórico es la usina, que trabajaba a combustible desde el atardecer hasta la medianoche aproximadamente, según nos contaban los antiguos pobladores locales. Pocos eran quienes podían acceder al servicio de energía en aquella época. Es por eso que nos juntamos y formamos una comisión pro museo con la convicción de que nuestra historia también está en esos lugares”.



El objetivo de los vecinos es resaltar estos espacios y que perduren para las futuras generaciones.



“Realmente la idea es poner en valor cada uno de ellos como lo es el edificio de la antigua iglesia católica local, todos esos edificios encierran muchas anécdotas de nuestros lugareños. En la antigua iglesia se despidieron a muchos vecinos cuando la localidad aún no tenía salón velatorio. En cuanto al museo, vamos a conservar la fachada y haremos una ampliación para poder exponer más cosas, porque todos nosotros tenemos cosas antiguas que se podrán exhibir en nuestro museo que no va a demorar mucho en ser una realidad y junto a otros lugares formarán un paseo turístico, sin dudas”, sostuvo Gral.



La docente, ya jubilada, se dedica desde hace diez años a realizar cuadros en óleo de todos los lugares históricos de la localidad y paisajes locales. Lleva más de 500 cuadros pintados que los hace en sus ratos libres, uno de sus óleos es la antigua usina eléctrica municipal donde próximamente será el museo local.