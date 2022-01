Tiago PZK lanzó un remix junto a Nicki, Killah y Becerra

viernes 07 de enero de 2022 | 6:00hs.

Tiago PZK publicó una nueva versión de Entre nosotros con la participación de Nicki Nicole, María Becerra y Lit Killah. El remix se convirtió en un éxito en pocas horas.



Tras sorprender a sus fans en la última semana del año junto a Bizarrap en su session 48 -que ya suma más de 25 millones en YouTube- se convirtió en número uno en las listas globales.



Tiago no pierde pisada y va por más. Entre nosotros fue un hit el año pasado, con Lit Killah en la versión original, y que ahora sumó a las dos importantes cantantes.



La canción fue producida por Big One y el clip por Anestesia. En las imágenes se puede ver a los protagonistas recostados en unas camillas dentro de un laboratorio, en el que un científico acompañado por Big One lleva adelante un experimento.



La historia demuestra que al ingresar a la mente de cada uno podemos visualizar lo que simbolizan el infierno y el cielo para cada uno de ellos.



El éxito de Tiago PZK



Es una de las caras que exporta música al mundo y esto sucedió en apenas un año. Con el lanzamiento de Sola logró su primer gran impacto en la gente. Se posicionó en los principales charts y su música llegó al mundo. Su versatilidad le permite cantar, rapear y actuar.



Durante el 2021 lanzó y participó en 21 singles y adelantó algunos de su próximo disco como Flow de Barrio, Házmelo, Entre Nosotros y Loco. Y colaboró con varios artistas como Nicki Nicole, Duki, Maria Becerra, Rusherking, LIT killah, FMK, Trueno y Emilia.



Yo sé que tú en colaboración con FMK, LIT Killah y Rusherking alcanzó en un mes más de 15 millones de reproducciones.