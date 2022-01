Las vacaciones de Sabrina Garciarena en Mar del Plata: playa, relax y muchas fotos

viernes 07 de enero de 2022 | 6:00hs.

Comenzó el 2022 y muchas personas viajaron a los centros turísticos para disfrutar de unos días de descanso. Este es el caso de Sabrina Garciarena y sus tres hijos, León (7 años), Beltrán (4 años) y Mía (1 año y 8 meses), quienes se encuentran en Mar del Plata, una de las localidades preferidas de los argentinos para disfrutar de las vacaciones de verano.



En su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió con sus seguidores algunas postales de su estadía en La Feliz. “Enero 2022. Un poco de playa con Mía”, escribió en la red social. En una de las imágenes más tiernas aparece amamantando a la pequeña, fruto de su relación con el periodista Germán Paoloski. Desde hace años se ha manifestado a favor de la lactancia materna de manera pública.



Tras la publicación, recibió muchos likes y comentarios de colegas, como Facundo Arana que le escribió: “La mejor playa del mundo”. De esta manera, hizo referencia a Honu Beach, elegida por muchos famosos para descansar, como Fede Bal. Además, Nancy Dupláa le puso un emoji de corazón, mientras que Carolina Oltra le escribió: “Qué lindas”. Y Gabriela Sari le expresó a ambas todo su cariño: “Las amo”.



De esta manera, Garciarena aprovecha para descansar y relajarse, luego de haber tenido un año con mucho trabajo en el teatro, donde protagonizó la obra Madres con Paula Kohan, Viviana Puerta y Flor Otero (actualmente la presenta en el Provincial, de La Feliz, con Luly Drozdek en el papel de Kohan). Fue un regreso especial a las tablas, luego de dar a luz a su tercera hija en un contexto complejo por la pandemia.



En una entrevista con Teleshow, la actriz hizo referencia al nacimiento de su beba en un momento tan complicado por las restricciones: “Yo cumplí con la cuarentena como todo el mundo, mis papás no la conocieron hasta los seis meses. Fue emocionante el encuentro, pero muy loco que mi mamá no me acompañara en la clínica. Yo tengo la suerte de tenerla y la necesito, me encontré yo sola con la beba, Germán tenía que trabajar y además cuidando a mis hijos más grandes, que entre el nacimiento y sin colegio, estaban ansiosos”.



Luego, agregó: “Para ellos (sus papás) era más difícil porque estaban los dos solos en la casa, queriendo ver, estar con gente, funcionaron las redes sociales, conectarse, hablaron con los nietos. Es difícil saber que si salís te exponés, no querés que se enfermen pero tampoco que se depriman. Por ejemplo cuando llevamos a Mía a un control, pasamos con el auto por lo de mis suegros y la saludaron a distancia. Este año los veos pero muy espaciado y cuidándonos, ellos están vacunados y nosotros también, no hacemos vida social pero si alguien del canal (Germán es conductor de Telefe) da positivo, esa semana no vemos a la familia”.



Por otra parte, también se refirió a la importancia de la lactancia materna, causa que defiende firmemente desde hace años: “Nunca dejé de dar desde que nació León, que tiene siete años, les di hasta casi los tres años a cada uno. La maternidad me pegó así, siempre fui aventurera, iba de viaje por todos lados, pero desde que soy mamá tengo un apego... no soy la misma de antes, soy muy de tenerlos conmigo y así es como percibo la maternidad. Yo soy una, como madre soy otra. Ojo, antes de la pandemia me fui a España a trabajar y me encantó pero como mamá me pasa que necesito cuidarlos”.