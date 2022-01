Agenda cotidiana

viernes 07 de enero de 2022 | 6:00hs.

Música



Paranaguá. El grupo Paranaguá, percusión de mujeres y disidencias, se presentará hoy a las 22 en la Peña Misionero y Guaraní, calle Buenos Aires 1546. Reserva de entradas, por WhatsApp al 376 5-092261.



Peña. Hoy desde las 20 se desplegará la primera peña del año en El Escondido de Oclides, patio folklórico -Zabala y Queirel-. Será una noche a puro música y humor, con el show en vivo de Lira Verá dúo.El mejor asado a la estaca y las delicias de la casa. Entrada general $400, menores de 8 no pagan entrada. Únicamente con reserva al 112541.4646



Rock. La banda Australopitecus se presentará el sábado 8 de enero a las 21 en La Bionda, Mitre 2470, en una noche homenaje al rock nacional.



Barboza. El legendario acordeonista Raúl Barboza se presentará el próximo domingo en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez de Posadas. La velada dará inicio a las 18.30, con el número “Malambo Vetereano” interpretado por la Escuela Superior de Danza de la Provincia, Milán y Darío Cardozo, Paola Leguizamón y Gustavo Escobar. Y el broche de oro será con el concierto de Barboza. Las entradas tendrán un costo popular de 300 pesos. Se pueden adquirir desde el 3 al 8 de enero en la Plaza 9 de Julio y en la Plaza San Martín.



2 Minutos. La banda de punk rock oriunda de Valentín Alsina brindará un nuevo recital en Posadas, será el 14 de enero en el Club Alemán, avenida Corrientes 2540. El show celebrará los diez años de La Bionda y comenzará a las 20 con bandas invitadas como Estado Vegetativo y Doble Fuerza, entre otras. Entradas en boletería de La Bionda (Mitre 2470) y en That Metal Shop (Jujuy 2492). Info en Instagram y Facebook @la_bionda_posadas.



Toquinho. Toquinho celebra 50 Años con la música. El emblemático cantautor brasileño vendrá a Posadas el 24 de marzo de 2022, con un repertorio único de toda su carrera -50 años con la música-en el escenario del auditórium del Instituto Montoya, a partir de las 20.30. Artista invitada Camila Faustino. Entradas en boletería del Montoya.





Eventos



Gourmet. Mañana, sábado y domingo se extiende la feria gastronómica Orillando y Beer Camp en el Club de Pesca de Montecarlo.Cervezas artesanales, platos únicos y toda la sabiduría de los sabores locales. Hoy a las 20 Rula y los de la Esquina festejan sus 25 años de trayectoria.



Convocatoria. El Ciclo Humedal extiende la convocatoria a artistas hasta el 15 de enero del 2022. Humedal propone reunir en marzo a músicas y músicos, artistas visuales, y artistas de poesía en un proyecto cultural, audiovisual y ambiental durante cuatro jornadas que se desarrollarán en un espacio natural con los humedales como protagonistas, hablando sobre la urgencia y necesidad de la Ley y la importancia de preservar estos ambientes. El desarrollo de las intervenciones artísticas será registrado como material cultural histórico de la región para generar contenido audiovisual. Consultas: al correo electrónico [email protected] o al teléfono 3758-488865



Raro Fest. Se viene la quinta entrega del Raro Fest, festival de multi-arte que en este nuevo volumen aúna bandas en vivo + poesía oral, será mañana desde las 21 en La Bionda. Tocarán Coyote Brown, Absortos, HuertoH, Punto Ciego, Alternos y leerán poesía Seba Báez y Andrés Ferroni. Evento a la gorra.



Carpas. Sábado y domingo se llevará a cabo el convocante Festival Provincial de las Carpas en la localidad de Itacaruaré. La apuesta comenzará el sábado 8 a las 15 e incluirá diferentes shows. Entre los músicos confirmados están Fabián Meza, Los Mitá, Caballeros del Taragüi, Bacana, Cristian Wagner y Banda La Ruta, Doble 5, Dj Seba Sona, entre otros. De esta manera vuelve este tradicional encuentro de campamenteros en el balneario municipal de Itacaruaré. El predio dispondrá de servicios de cantina, locales de comida rápida, mercado, feria de artesanos, asistencia médica y control policial. Las entradas costarán $500 por persona o $700 por los dos días.



Carnaval. El 15 de enero tendrá lugar la 36ª edición del carnaval de Villa Blosset, con los anfitriones de la Espiral Infinita, grupo de afropercusión originado en el tradicional barrio. La convocatoria es desde la tardecita en la esquina de Lanusse y continuación Sarmiento. Entrada gratuita.



Festival de Tambores. El 13 y 14 de enero en el Paseo La Terminal, avenida Mitre esquina Uruguay, se desarrollará la 9ª edición del festival de percusión ‘En Busca del Golpe Perfecto’, que organiza La Espiral Infinita. El músico e investigador Rafa Lozina dará dos clínicas y también habrá pequeñas intervenciones musicales. La inscripción es gratuita y con cupo, se pide la colaboración con un alimento no perecedero, útiles escolares o ropa y calzados para niños, que serán donados al Hogar de Día. Para informes e inscripciones, comunicarse por mensaje en Instagram o Facebook @laespiralinfinita. También por WhatsApp al 376 4-418233.





Muestras



Yaparí. En el Museo Provincial de Bellas Artes Juan Yaparí, calle Sarmiento 1885, se exponen: en planta baja, ‘Saturación discursiva disruptiva’ de Patricio Diblasi, y en el primer piso ‘Cabeza sin cuerpo’, una muestra con las obras de Luis Miguel Ortega Bárbaro. En enero el museo abrirá sus puertas para visita de 17 a 21.