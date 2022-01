Halló un celular y lo devolvió: “Con estos detalles se enseña”

jueves 06 de enero de 2022 | 8:11hs.

Hay gente que aún realiza buenos actos, gestos que conmueven a la sociedad y mas aún cuando se trata de entregar un objeto perdido y que tiene un alto valor. En Jardín América, Débora Vipputo (26) halló en la calle un celular y sin dudarlo empezó a buscar al dueño hasta que lo pudo localizar para dárselo. “Iba caminando en la parte del empedrado de la avenida Antártida Argentina, cuando veo algo caído en el suelo y era un celular, lo llevé conmigo hasta mi casa y empecé a buscar al dueño por redes sociales”.

Al poco tiempo, la respuesta del propietario llegó, el joven Ezequiel Balanda, quien al darse cuenta de lo que le pasó, pensó que no iba a recuperar más el celular; pero la buena intención de la chica demostró todo lo contrario. “Tengo que estar más que agradecido con ella, no hay persona con lindos gestos hoy en día, inclusive no pidió recompensa ni nada por el estilo”. “Pienso que esto también me puede pasar a mí y confío en la buena gente y la enseñanza que hay que dar con estos detalles”, dijo Débora.