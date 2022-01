Francisco cuestionó a quienes no quieren tener hijos pero sí mascotas

jueves 06 de enero de 2022 | 6:02hs.

El papa Francisco calificó de “egoístas” a quienes no quieren tener hijos y en cambio los reemplazan con mascotas, en el marco de la tradicional audiencia en el Vaticano. Destacó que es importante facilitar la adopción y apuntó contra quienes no desean paternar. “Negar la paternidad es arriesgado”, dijo.



“Hoy vemos una forma de egoísmo. Vemos que algunos no quieren tener hijos. A veces tienen uno, y ya, pero en cambio tienen perros y gatos que ocupan ese lugar”, expresó el Sumo Pontífice en lo que fue la primera Audiencia General del 2022.



Desde la Sala Pablo VI de la ciudad del Vaticano, el Papa habló frente a miles fieles y turistas que se congregaron en la Santa Sede como hace cada miércoles, en este caso haciendo referencia a la paternidad y la maternidad en medio de la “orfandad” que caracteriza la coyuntura actual, según la visión cristiana, la cual aseguró que “a todos nos hace mucho mal”.



“La negación de la paternidad y de la maternidad nos menoscaba, nos quita humanidad, la civilización se vuelve más vieja”, agregó el papa Francisco. “Tener un hijo siempre es un riesgo, ya sea natural o adoptado. Pero lo más arriesgado es no tenerlo. Más arriesgado es negar la paternidad, negar la maternidad, ya sea real o espiritual”, amplió.



En ese sentido, el Papa subrayó que “no basta con traer al mundo a un hijo para decir que se es padre o madre” y explicó que “nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente”, dijo, citando la carta apostólica Patris Corde. “Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él”, puntualizó.



En esa línea, Francisco hizo un llamado de atención a las instituciones para que faciliten los procesos de adopción, de modo que “los sueños de los niños que necesitan una familia y de las parejas que desean cobijarlos, puedan hacerse realidad”.



Por los países en conflicto

El sumo pontífice aprovechó para poner la lupa sobre los países que atraviesan conflictos internos de índole armada, como también sobre aquellos más postergados, en especial considerando la necesidad de facilitar el envío de vacunas contra el Covid-19 para ponerle un fin a la pandemia. “Niño Jesús, concede paz y concordia a Oriente Medio y al mundo entero”, rezó Francisco pidiendo por el fin de los conflictos bélicos y puso el énfasis en Siria, Tierra Santa, Yemen, Sudán del Sur, Myanmar, Etiopía y Ucrania, este último ante la inminente amenaza de una invasión rusa que tiene en vilo al mundo por las implicancias de la escalada del conflicto, en especial respecto a la eventual intervención de Estados Unidos.