Juntos por el Cambio elevó amparo contra pase sanitario

jueves 06 de enero de 2022 | 6:04hs.

Dos dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) se presentaron ayer ante la Justicia provincial para presentar amparo contra el uso del pase sanitario dispuesto por el gobierno provincial a través de la resolución conjunta del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Salud N° 4369 y 870 del año 2021.



Se trata del diputado provincial Horacio Loreiro, cuya presentación se realizó en Oberá, y el concejal Lucas Vega de Montecarlo, quien realizó la presentación en su localidad. No descartan que en los próximos días, otros referentes del mismo espacio político avancen con presentaciones similares.



La falta de aplicación de vacunas y con ello no tener un pase sanitario significaría un problema o impedimento para los no vacunados para realizar determinadas actividades, sobre todo en espacios cerrados y de concurrencia masiva.



En Misiones está vacunada con al menos una dosis cerca del 70% de la población, y en el país lo está cerca del 85%.



En la presentación plantean que la decisión del gobierno provincial lesiona “de manera manifiestamente arbitraria e ilegal, derechos constitucionales, que me afecta en lo personal, y a todo el conjunto de personas que, por razones de diversa índole, configuran la categoría de ‘voluntariamente no vacunadas’ contra el Covid-19. Conforme surge del artículo 1° de las resoluciones de firma conjunta el pasaporte sanitario de Misiones que empezó a partir del día 1 de enero de este año”.



Plantean, en el escrito judicial, que “tal como dice en el artículo 19 de la Constitución en su parte pertinente ‘ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.



Ambas presentaciones, sobre el final, solicitan al juez “se tenga por presentada acción de amparo contra la arbitraria e ilegal decisión del Gobierno de la Provincia de Misiones de cercenar los derechos y las libertades individuales tuteladas en la Constitución Nacional y en la Constitución de la provincia de Misiones, debidamente explicitadas, mediante la resolución de firma conjunta N°4369 y 870 del año 2021 del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Gobierno (Constitución Nacional 43; Constitución de la Provincia de Misiones art. 17), imponiéndole el trámite previsto por Ley XII – N.° 2 (Antes Decreto Ley 368/67)”.



También requiere que el juez “dicte medida cautelar de no innovar dejando sin efecto dicha resolución en todo el ámbito provincial, interín se tramita el presente proceso, dado que convergen el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho esgrimido”. Del mismo modo, solicitan “se declare la inconstitucionalidad de la citada resolución haciendo en consecuencia lugar a la presente demanda”. Además de sostener que dejan efectuada la reserva del artículo 14 de la ley 48.



Fuente cercanas al gobierno de Misiones indicaron que se evalúa la situación y se prepara para actuar según lo disponga la justicia provincial.



Mediante la resolución 4369, la provincia de Misiones crea el Pasaporte Sanitario, que comenzó a implementarse desde el sábado 1 de enero de 2022 como requisito de ingreso y permanencia para todos los eventos públicos y privados masivos que se celebren en el territorio provincial. Loreiro, por su parte, adelantó que la misma presentación podría ser llevada ante la Justicia Federal, en estos días.



Fundamentos

Para Loreiro, con el pase sanitario “el gobierno está tratando de restringir y que volvamos a dos años atrás, encerrados y esto no funciona de esta manera” y por ello, manifestó que desde el espacio que representa “estamos totalmente en contra del pase sanitario, que no es un pase sanitario, porque así como está es un pase de vacunas de Covid nada más, porque si hay alguien que tiene alguna enfermedad contagiosa, pasa igual”.



El diputado de Juntos por el Cambio entiende que el pase sanitario es una medida “totalmente discrecional” y eso lo fundamenta, en parte, en el hecho de cómo el gobierno nacional definió el sistema de vacunación contra el Covid-19. “Las vacunas que alentó el gobierno para que todo el mundo se tenga que poner tenían cuatro condiciones que eran ser igualitarias, ser equitativas, ser gratuitas y por último, ser voluntarios. O sea fue la condición que sea totalmente voluntario, y vemos que en este caso no sería así”, observó.