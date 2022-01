Se intensifica el movimiento en los pasos con Brasil

jueves 06 de enero de 2022 | 6:04hs.

Con el inicio de la temporada de verano y la reciente habilitación para los cruces de argentinos a Brasil, los pasos con Puerto Iguazú y con Bernardo de Irigoyen se fueron intensificando en los últimos días, en consonancia con el arranque de enero.



En este sentido, en Iguazú el movimiento en la zona de frontera es constante, registrándose largas filas en horarios pico de movimiento turístico ya que en temporada muchos visitantes aprovechan para realizar un tour de compras o visitar los atractivos de Foz de Iguazú (Brasil).



Además, muchos brasileños continúan pasando a Iguazú para la compra de combustible, aunque se produjo un cambio sustancial en el tiempo de espera.



Los controles llevan su tiempo sobre todo los sanitarios. No obstante, como las personas que realizan tránsito vecinal fronterizo no deben presentar otra documentación además del carnet sanitario, el tráfico se vuelve más fluido. Es por ello, que en el acceso se realizan dos filas para que el control de la documentación pueda ser más ágil, buscando reducir el tiempo de espera en la cabecera del puente Tancredo Neves.



Cabe destacar que en la zona de acceso al país por Puerto Iguazú no se realizan testeos, es decir, que todo extranjero o argentino que vuelve de vacacionar en las playas brasileñas debe traer el certificado PCR negativo hecho en el vecino país. Esto permite reducir el tiempo de espera ya que los controles se reducen a la toma de temperatura y al control de la documentación.



El único inconveniente que se ha registrado en los últimos días fue la cancelación de varios viajes de taxistas y remiseros con turistas a Brasil por las largas filas. Es que antes de la pandemia, tanto los taxistas contaban con un carril exclusivo con un sistema de barrera que le permitía acceder al beneficio de exclusividad que permitía reducir la espera de los turistas. Este sistema de barreras no está funcionando debido a un desperfecto en el motor.



Cuando los taxistas reclamaron la habilitación del carril, desde el área de Coordinación de Frontera explicaron el problema y argumentaron que no cuentan con presupuesto para la reparación y solicitaron a los remiseros que reúnan el dinero para el mantenimiento y reparación del equipamiento.



En Irigoyen

En los primeros días del 2022, en el paso internacional entre Bernardo de Irigoyen y la ciudad brasileña de Dionisio Cerqueira va en aumento la afluencia de turistas argentinos que trasponen la frontera para vacacionar en las playas del vecino país.



Comparado con la semana pasada, en lo que va de enero se observó un aumento significativo en los cruces, que significó que vuelvan a registrarse filas de vehículos tanto para el ingreso como egreso del país, aunque en menor medida comparado con años anteriores.



Desde la delegación local de Migraciones han confirmado que el movimiento de turistas argentinos hacia Brasil va en aumento en relación a diciembre último, por tal motivo también en los últimos días llegaron más empleados comisionados para atender la alta demanda.



Con respecto a los controles sanitarios en el ingreso al país o regreso de turistas, se encuentra la unidad sanitaria apostada a un costado del Centro de Frontera, con personal dedicado a realizar los controles de vacunación y PCR, que se requiere al reingreso al país.



En cuanto a la agilización de los trámites migratorios y control del tránsito, el intendente de Bernardo de Irigoyen mencionó a El Territorio que “se está trabajando en conjunto entre Gendarmería Nacional y Migraciones con la colaboración de la Policía de Misiones y Tránsito Municipal y el próximo viernes se va realizar una reunión con todas las entidades afines para coordinar acciones que mejoren los servicios y poder brindar una excelente atención a los turistas y toda persona que ingrese o egrese del país por esta ciudad”.



Con el aumento de turistas argentinos con destino a Brasil, también empezó a aumentar la demanda de divisas brasileñas, que días anteriores no se daba tanto, debido a que eran más brasileños que ingresaban al territorio argentinos con fines comerciales.



En Santo Tomé, 150 cruces diarios

El puente de la Integración que une Santo Tomé, Corrientes, con Sao Borja, Brasil, ya está funcionando prácticamente con normalidad desde mediados de diciembre.



Desde la apertura de la frontera argentina, cientos de brasileños cruzan a diario a proveerse, tanto de mercadería como de combustible. Es que en esta oportunidad, como no ocurría años anteriores, el cambio de moneda les favorece mucho.



Según pudo averiguar este matutino, por día trasponen el viaducto de la Integración entre 100 y 150 personas.



En este marco, el valor del peaje para residentes de Santo Tomé (con domicilio en la ciudad) asciende a 500 pesos (por 24 horas), mientras que no residentes abonan 1.600 pesos.



El puente internacional de la Integración fue abierto como corredor seguro el 17 de diciembre último conforme a la resolución administrativa 1.223/2021. La medida se dio siete días después de que Brasil abriera su frontera para el paso de argentinos.

Con la información de corresponsalías Puerto Iguazú, Bernardo de Irigoyen y Santo Tomé