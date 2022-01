Otra jornada de largas filas y demoras para pasar de Encarnación a Posadas

jueves 06 de enero de 2022 | 6:06hs.

Una nueva jornada de larga espera para cruzar desde Encarnación a Posadas se registró ayer. Según señalaron a El Territorio, en horas de la tarde la fila para traspasar la frontera se extendió más de dos kilómetros, hasta la intersección de la calle Aquidabán con avenida Irrazábal, y demandaba al menos ocho horas de espera en la ciudad.



En este sentido, luego de varios días de intenso movimiento sobre el puente San Roque González de Santa Cruz, una de las medidas que se analizó para descongestionar el tráfico sobre el viaducto era el traslado del Centro de Control Sanitario de la cabecera posadeña a la encarnacena. Sin embargo, eso no ocurrió.



Como informó El Territorio, autoridades de Argentina y Paraguay acordaron modificaciones en el afán de agilizar los cruces, después de cuatro días consecutivos de espera extensa de hasta catorce horas, en medio de días de mucho calor sobre estas latitudes. Entre los cambios, estaba previsto mudar el puesto de testeos en el tinglado de Migraciones de la Perla del Sur, para que los turistas y viajeros crucen al país ya con el certificado de testeo negativo para Covid-19. Es que en las últimas jornadas fueron varios quienes traspasaron el puente sin contar con el requisito que pide la Argentina; entre los motivos, por el costo de la prueba, que de este lado del Paraná costaba 3.000 pesos y en los laboratorios de Encarnación, 8.000 pesos.



Según pudo averiguar este matutino, uno de los motivos por los que no se trasladó ayer el control sanitario a Encarnación es porque aún no se contaba con la aprobación tanto del Ministerio de Salud de Paraguay como también de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) del vecino país, que es el ente que administra el espacio físico en el centro de fronteras en suelo paraguayo y que además debe disponer el lugar para la instalación del puesto.



En este sentido, desde la Coordinación del Control Integrado de Aduanas de Encarnación confirmaron ayer que aún no se había dispuesto un lugar preciso para ubicar al personal de salud argentino en Paraguay.



Fue también Rolando Agustín Goiburú, cónsul paraguayo en Misiones, quien afirmó que ayer aún no se habían aprobado las modificaciones previstas.



“Aún no se aprobaron las medidas acordadas entre ambos países. Esperemos que sea en breve. Lo que sí se está tratando por todos los medios es la forma de agilizar los ingresos a la Argentina”, indicó Goiburú en diálogo con este medio. Sin embargo, advirtió que uno de los motivos por los que se produjeron extensas demoras en los cruces fue por la cantidad de pruebas apócrifas de PCR negativo. “Nos encontramos con un problema significativo, de que mucha gente intentó pasar la frontera con una prueba de hisopado totalmente adulterada, y ese fue un problema sustancial en la demora en el lado de Posadas, ya que para seguir el viaje debían hacer la prueba primero, esperar el resultado, y luego continuar”, comentó.



Sin fecha definida, nuevamente se repitieron las largas filas de espera para cruzar la frontera.



Agilizar los ingresos

En este marco, de ambos lados del Paraná se continúan trabajando en medidas para agilizar el tráfico sobre el viaducto. Al respecto, Goiburú comentó que “se está viendo la mejor forma de agilizar el ingreso al área de Migraciones de Paraguay, y una de las opciones es que el viajero ya venga con el PCR al centro integrado. Es un objetivo que se está analizando, además de ver la forma de conformar un equipo que controle los ingresos con los test de antígeno original. Se está analizando con las instituciones que se encargarán de ello, sobre todo, porque hay una cuestión que tiene que ver con los espacios físicos para la conformación y agilizar el paso”. La idea es que antes del centro de frontera se realicen las pruebas, para evitar el embotellamiento en el centro de frontera.



Además, el cónsul precisó que se controlarán los ingresos al puente de manera paulatina para no sobrecargarlo y para evitar la exposición de los viajeros a largas esperas en medio de jornadas de altas temperaturas.



“Aún son temas que se están analizando y puliendo, porque son medidas que requieren de un análisis profundo. Al menos por el día de hoy (por ayer) se está estudiando por parte de las autoridades competentes en el tema”, dijo.



Además, insistió en que cada ciudadano que vaya a cruzar la frontera lo haga con todos los requisitos sanitarios que exige tanto Paraguay como Argentina, para evitar inconvenientes.



En tanto, desde Migraciones confiaron a este medio que desde ayer todas las casillas quedaron operativas en determinados horarios. Dicha situación está sujeta según la dotación de personal para realizar los relevos en los puestos de la frontera.

Camioneros, con larga espera para trámites

A través de un video que publicó el medio Itapúa en Noticias, un grupo de camioneros se vio afectado por la falta de autoridades de Migraciones de Argentina en el puesto de esa área en Paraguay, para el control integrado.



Precisaron que a las 9 de la mañana no estaba el personal y al menos una decena de choferes esperaron por horas realizar los trámites para poder cruzar desde Encarnación a Argentina.



Según comentó Blas Escobar, chofer de camiones, "desde el lunes tengo que hacer los trámites y no puedo hacerlo. Es miércoles y no hay nadie para hacer los trámites. No se sellaron los papeles y no nos dan justificaciones de por qué no vienen a horario, porque tendrían que venir a las 7 de la mañana".



En este sentido, precisaron que por esta situación se registraron importantes demoras en la entrega de mercadería, hecho que causó profundo malestar en los trabajadores del volante.