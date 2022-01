Reabren vacunatorios y muchos van recién por la primera dosis

jueves 06 de enero de 2022 | 6:04hs.

Entre el 28 de diciembre y ayer se aplicaron en Misiones 47.280 dosis de las vacunas anticovid, casi siete mil por día si se tiene en cuenta que el 31 de diciembre y el 1 de enero no hubo aplicaciones.



Un dato destacado es que en ese período de tiempo fueron 10.215 los misioneros que acudieron por la primera dosis de la vacuna.



Pero la situación volvió a cambiar esta semana y con la exigencia del pase sanitario para participar de diferentes actividades sociales o culturales, los vacunatorios vuelven a tener filas de personas para vacunarse por primera vez, completar esquema con la segunda vacuna o recibir la dosis de refuerzo.



Hasta ayer eran 206.464 las personas que aún no habían acudido por la segunda vacuna.



“Estamos con mucha demanda”, explicó Lilian Tartaglino, secretaria de Salud de Posadas.



Para dimensionar, el martes 4 en Posadas se aplicaron más de cinco mil dosis, de las cuales el 25% eran personas mayores de 18 años iniciando el esquema, es decir, recibiendo la primera dosis, un dato que llamó la atención tanto de los vacunadores como de las autoridades sanitarias.



Hasta ayer en Misiones eran 842.830 las personas que recibieron la primera dosis, en tanto que 636.366 misioneros completaron el esquema con las dos vacunas y 151.825 tienen tres dosis. Así, desde que empezó el plan de inmunización en la provincia se aplicaron 1.631.021 vacunas.



Más vacunatorios

En Oberá, la Dirección de Salud Zona Centro Uruguay anunció que “debido a la gran concurrencia de personas que se van a vacunar contra el Covid-19”, se habilitará nuevamente el vacunatorio de la Casa de la Cultura hoy de 7 a 12.30 y de 15 a 19.



Además habrá un vacunatorio móvil frente a Comercial Néstor por avenida Sarmiento que estará hoy de 7 a 12.30 y de 15 a 19.30.



En tanto que mañana se volverá a vacunar en el Complejo Ian Barney I de 7 a 12.30 y de 14 a 18. “En todos los lugares deberán llevar el carnet de vacunación, si ya tienen alguna dosis, y el DNI”, indicaron.



En niños

Por otro lado, ayer se refirió a la vacunación pediátrica la jefa de Infectología del Hospital Garrahan de Buenos Aires, Rosa Bologna. La especialista pidió que se “completen los esquemas de vacunación de los menores” ante la multiplicación de los ingresos de pacientes con coronavirus a ese centro de salud pediátrico de referencia a nivel nacional y dijo que el sistema de vigilancia “no documentó eventos adversos” por las inoculaciones en esa población.



“Tenemos información propia de nuestro país y un sistema de vigilancia que es muy bueno donde no documentamos eventos adversos a las vacunas en menores, por eso les decimos a los padres y madres que por favor no pierdan tiempo, porque el momento es ahora”, afirmó Bologna en diálogo con TN.



La profesional sostuvo que solo se debe posponer la vacunación a niños y niñas que estén transitando la enfermedad hasta que tengan el alta médica y a los que sean contacto estrecho de un caso confirmado, quienes deberán finalizar el período de aislamiento para poder inocularse.



Los dichos de Bologna se vinculan con el aumento de pacientes que ingresaron al Garrahan con Covid-19, de los cuales “un 40% no tienen vacunas o el esquema incompleto”.



La médica recordó que ya hay más de siete millones de vacunas aplicadas en niños y niñas de entre 3 y 11 años en el país y aseguró que “no hay complicaciones graves y son efectivas”. Asimismo, precisó que cinco millones de adolescentes entre 12 y 17 años ya recibieron las dosis.



Por su lado, el pediatra del Garrahan, Oscar Trotta, había dicho el martes que los casos de menores con coronavirus que ingresan a ese hospital pasaron de 15 a 55 en 15 días, por lo que tuvieron que abrir una tercera sala de internación.



En tanto, Bologna aseguró que “el total de internados era 51 la semana pasada y hoy tenemos esa misma cantidad en ingresos por día; por eso adecuamos salas y abrimos la tercera”.



Respecto a cómo se originan los contagios o se detecta la enfermedad, aclaró que en su mayoría los pacientes “vienen con síntomas”, aunque algunos “vienen por otro motivo para internarse, hacemos el hisopado como control y lo detectamos, aun sin tener síntomas específicos de Covid-19”.



La profesional expresó que “se está viendo un aumento proporcional de contagiados lactantes pequeños, donde se da fiebre o una infección respiratoria alta”.



“Pero en estos pacientes sabemos que las fiebres o infección alta puede ser una complicación importante; por eso recomendamos por favor que los grupos de edades que se pueden vacunar, completen el esquema”, agregó.



A su vez, aclaró que la enfermedad en general se da sin complicaciones graves en niños que no tienen enfermedades de base “a excepción de algunos casos donde se puede dar el Síndrome Inflamatorio Multisistémico, que es una de las causas que los puede llevar a Unidad de Cuidados Intensivos”.

En cifras

