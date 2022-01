Crece la demanda para hisopados y amplían horarios y centros de testeo

jueves 06 de enero de 2022 | 6:06hs.

Desde fines de 2021 se disparó una fuerte demanda de pruebas de Covid-19 en todo el país y los centros de testeo se encuentran colapsados, situación que en los primeros días de 2022 se acentuó y esto llevó a ampliar los horarios y espacios para hisoparse.



En Posadas, el Parque de la Salud concentra la mayor demanda y las largas filas comienzan desde antes de las 8, horario en que abre el centro de testeos, ubicado en el predio del Ex Materno Neonatal. Por eso, desde el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi), informaron que volverán a hacer test los domingos, día que se había suspendido desde septiembre debido a la baja concurrencia para testearse que había en aquel momento. Los horarios ahora son de lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados y domingos de 14 a 18.

Largas filas se registran en el Ex Materno Neonatal. Foto: Natalia Guerrero

Asimismo, desde el Ministerio de Salud se dio a conocer que diferentes centros de testeos ampliaron sus horarios para poder dar respuesta a la creciente demanda. El que está ubicado en el hospital René Favaloro (Villa Cabello), funcionará de lunes a viernes de 7 a 17; el de Fátima (Garupá) atenderá de lunes a viernes de 8 a 16 y los sábados y domingos de 8 a 12. En tanto, el hospital de Itaembé Guazú funcionará de lunes a viernes de 7 a 18.



Mientras que la Dirección de Zona Centro Uruguay de Salud, ayer comenzó a realizar testeos aleatorios de Covid en el Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) Yerbal Viejo, Oberá, en tanto que mañana se hará en el Caps de Tres Esquinas desde las 10.30, por orden de llegada.



En San Pedro, en tanto, autoridades del Hospital Nivel I decidieron reactivar el Centro de Testeos en el Polideportivo, como funcionó hasta mediados de octubre. Los testeos se realizarán los lunes, miércoles y viernes, por orden de llegada a partir de las 8.



Todos los casos de pacientes asintomáticos que por contacto estrecho requieran realizarse el test, deben concurrir al polideportivo mientras que en el sector Covid-19 del hospital se atenderá por guardia a pacientes sintomáticos.



Al respecto, el director del hospital, doctor Guido Benítez, en diálogo con El Territorio señaló: “Todo paciente con síntomas puede concurrir a la guardia del hospital donde será atendido y el médico analizará el cuadro para determinar si es necesario internación o ambulatorio. En el polideportivo se comenzará a testear por orden de llegada desde las 8, y a las 10 el médico atenderá a los positivos para las indicaciones correspondientes”.



Por su parte, en Eldorado la alta demanda provocó que se habiliten nuevos centros de testeos. Así lo confirmó el director de Zona Norte del Ministerio de Salud, Jorge Frowein.



De acuerdo a los datos brindados por el profesional, el promedio de testeos rápidos rondaba entre 40 y 50 diarios, pero en los últimos días la cifra ascendió abruptamente a alrededor de 250.



Por tal motivo se agregaron como lugares de testeos rápidos el Centro Cultural Cooperativo (ex Galpón 10) del kilómetro 9 y el polideportivo municipal y universitario del kilómetro 3, en el horario de 7 a 12 y de 16 a 19.



Ayer, más de 200 personas esperaban su turno en horas de la mañana para realizarse el testeo rápido en las instalaciones del ex Galpón 10.



“Yo vine a testearme porque estuve en contacto con una amiga que le dio positivo el lunes. Entonces para estar tranquilo me vine a testear”, comentó Ricardo, de aproximadamente 30 años, mientras esperaba a que lo llamaran.



Y agregó: “Es la tercera vez que me hago el testeo rápido, las dos anteriores fueron a mediados del año pasado y por suerte siempre me dio negativo. Tengo dos dosis aplicadas de la vacuna y me falta la tercera dosis, que con los contagios que se están dando iré en estos días a ponerme”.



Sofía, otra de las personas que esperaba, argumentó: “Yo viajo mañana a Buenos Aires y me lo vine a hacer por las dudas. Quiero estar segura antes de viajar de no estar enferma”. Sofía tiene hasta la tercera dosis aplicada.



A nivel nacional, ayer se notificaron 170.639 hisopados -la segunda cantidad más alta en toda la pandemia-, y más del 50% dio positivo.

Ante el pico, autorizan uso de autotest

En medio de la suba récord de casos, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó el uso individual de los test de autoevaluación de Covid para venta exclusiva en farmacias. La decisión se tomó en base a la documentación presentada y a partir del consenso surgido en las reuniones del Consejo Federal de Salud (Cofesa) y de la solicitud del sector privado de poder sumar herramientas de autocuidado en el contexto de la pandemia. Estas pruebas proporcionan resultados orientativos, sin valor diagnóstico concluyente y a diferencia de los test de uso profesional donde la toma de muestra es a nivel nasofaríngeo, en el caso de los test de autoevaluación se realiza a nivel nasal o bien por saliva.

Misiones reportó casi 100 contagios más que ayer

La escalada de contagios de coronavirus en todo el país no dejó afuera a Misiones. La provincia reportó ayer 335 casos, el mayor número hasta ahora, superando la marca del martes, que había sido de 236. Pese a la nueva suba en la cantidad de contagios, no hubo fallecidos. El último día con decesos fue el 30 de diciembre. Ese día perdió la vida una paciente de Puerto Iguazú con esquema de vacunación incompleto -se colocó una sola vacuna- y además tenía otras comorbilidades.



En total, en Misiones hay 1.632 pacientes con el virus activo, de los cuales sólo 57 están internados, otro dato que afianza la eficacia de la vacunación.



En todo el país, se confirmaron 95.159 casos. Se trata de un nuevo récord nacional, que supera los 81.210 notificados el martes. Además se reportaron otras 52 muertes. Según el reporte diario, ya son 5.915.695 los casos confirmados y 117.346 las víctimas fatales en la Argentina. Los activos, en tanto, suman 407.825 y los recuperados 5.390.524. Los pacientes que permanecen internados con Covid-19 son 1.396.