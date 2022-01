Revuelo por Nole en Australia: detenido y con custodia policial

jueves 06 de enero de 2022 | 6:01hs.

Novak Djokovic está en el eje de la tormenta luego de que el gobierno australiano lo demorara en su ingreso al aeropuerto de Melbourne, como consecuencia de su exención médica para jugar el Abierto de Australia sin estar vacunado. Así, luego de que su padre asegurara que lo estaban tratando “como a un criminal”, las autoridades australianas decidieron impedirle el ingreso y deportarlo.



“Djokovic está detenido, ¡lo tratan escandalosamente como un criminal en una habitación! Trato escandaloso de las autoridades australianas hacia el mejor tenista del mundo”, publicó el diario serbio Telegraf tras conocerse la noticia. Es que Djokovic se encuentra demorado en una habitación sin compañía y con custodia policial constante. Incluso, agrega el mismo medio serbio, se le quitó el teléfono celular y está incomunicado. Su padre, Srdjan Djokovic, así lo confirmó al brindar más detalles sobre la situación para el portal B92: “Se encuentra actualmente alojado en una habitación y nadie puede entrar en él. Hay dos policías frente a la habitación”.



Según el Sydney Morning Herald, la decisión de las autoridades australianas de detener al tenista serbio se fundamentó en supuestas irregularidades en su visa. Aparentemente, el serbio presentó una visa de trabajo que no permite exenciones médicas por no estar vacunado contra el Covid-19. Casi siete horas después de su ingreso infructuoso a Australia, las autoridades finalmente confirmaron que el tenista será deportado y no podrá ingresar al país. La decisión fue la de cancelarle la visa y solicitarle que deje suelo australiano, luego de que las autoridades migratorias consideraran que no presentó pruebas suficientes para fundamentar su exención sanitaria. Por lo pronto, se asegura que los abogados de Djokovic buscarán apelar la decisión, por lo que no se sabe si el serbio abandonará el país.