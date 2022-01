Exuberancia misionera en Finlandia

jueves 06 de enero de 2022 | 6:00hs.

Cantantes, youtubers, actrices, un peluquero latino, ex Misses Finlandia, entrenadores, una rapera y más personalidades mediáticas de Finlandia llegaron al medio del monte misionero para una aventura increíble sin igual, que condensaron en un prometedor reality que se estrena en el país escandinavo en estos días.



Soy una celebridad ... ¡Déjame salir! es un exitoso formato que ya tuvo sus ediciones en Australia y Reino Unido, entre otros países, y llegó a Finlandia, que eligió a Misiones como punto ideal de locaciones.



En la serie, 15 celebridades viajan desde el medio de la vida de lujo hasta las condiciones extremas en la jungla para sobrevivir a distintos desafíos. Tienen que llevar su propia comida y diversos productos a su campamento compitiendo diariamente en tareas agotadoras pero también divertidas. La fuerza física y psicológica será clave para afrontar las prendas. Y si las condiciones se ponen demasiado duras, el concursante tiene la libertad de gritar “Soy una celebridad ... ¡Déjame salir!” y abortar la misión. Son en total 15 episodios y en el final se verá quién será coronado rey o reina de la selva.



En este marco, Julio Noguera, de Productora de la Tierra, dio detalles de la grabación que se desarrolló en Puerto Bemberg hace unos meses. “Estuvimos trabajando en grupos, cubriendo la jornada de 24 horas porque no se apagaron nunca las cámaras. Fueron seis semanas de filmación”, arrancó contando en diálogo con Richard Vera por Radioactiva.



Sobre las particularidades del reality, contó que los participantes se sometían a juegos o de estrategias o “a comer cosas que nunca habían comido”, que son raras para su cultura. “Para nosotros algunas cosas son un poco normales, pero para ellos comer, entrañas de animales, de vaca, de cerdo, de gallinas, por ejemplo, le parecía extremo”, deslizó Noguera.



Ojos, huevos de toro, gusanos, cucarachas fueron otros de los platos poco apetecibles que debieron ingerir estos famosos.



“Teníamos una especialista en animales que se dedicaba exclusivamente a eso”, manifestó Noguera sobre la elección de los desafíos comestibles.



De esta manera, manifestó que el ambiente laboral fue muy grato y que conformaron un numeroso grupo de trabajo. “Es un equipo grande,entonces si eran 15 participantes... entre los técnicos y las demás personas que habrán venido a Finlandia eran muchos, un equipo de 27 personas y de Argentina éramos otras 24 personas, además de las que se fueron sumando día a día por necesidades específicas”, enumeró. Es que al ser un reality, el día a día precisamente era siempre distinto y exigía también desafíos para la producción de todo el programa. “Todos los días hay algo nuevo que hacer y todos los días algo nuevo que resolver a diferencia de del cine. La verdad fue una cosa que nos voló la cabeza a todos”, confesó Noguera y resaltó tanto el profesionalismo de sus pares como el valor humano.



“La verdad, gente hermosa, la pasamos muy bien y trabajamos a la par, nunca hubo una diferencia, unos profesionales sorprendentes’’, arrancó elogiando. Además, con respecto al talento argentino local, puntualizó que “todos empujamos con la misma fuerza”. Sin embargo, el momento en que se llevó a cabo la grabación del reality fue particular y denotó la capacidad misionera y el auge audiovisual que se vive.



“En paralelo había cuatro películas filmándose en Misiones, entonces fue algo muy loco porque cuando se nos convoca como productora para hacer esto, primero dijimos: ‘sí que bueno’, pero cuando nos dimos cuenta, no teníamos técnicos. Todos estaban en las películas y entonces empezamos a convocar a todos los jóvenes de la de la carreras audiovisuales para poder completar el equipo”, subrayó Noguera.



Misiones exótica

El reality Soy una celebridad... ¡Déjame salir de aquí! se estrena el viernes 21 a las 20 en el canal MTV3 de Finlandia y ya tiene un divertido trailer que a pesar de ahondar en los típicos estereotipos de la selva, promete ser muy divertido.



El programa será presentado por los también famosos en Finlandia, Janne Kataja y Aku Hirviniemi, con gran trayectoria en las pantallas. Los conductores tienen la tarea de mantenerel hilo de cada capítulo y a los espectadores en el mapa de los giros y vueltas de la competencia. El dúo también se sumó a algunas travesías en el monte misioneropero siempre alentó a los campistas a realizar el mejor rendimiento posible en las tareas de desafío.



Habiendo sido partícipe de toda esta aventura, los productores y técnicos locales, esperan que el resultado final de sus frutos próximamente y poder ver las tomas finales por algún canal de YouTube, traducido del finés. Además, con la promesa de una nueva temporada, es posible que la Tierra Colorada vuelva a recibir a los europeos del norte.

El rodaje en Puerto Libertad llevó seis semanas y requirió de un equipo de más de 40 personas entre técnicos y productores oriundos de Finlandia y misioneros trabajando a la par.