“Los tenemos estudiados”

jueves 06 de enero de 2022 | 6:05hs.

El 22 de diciembre pasado, Guaraní goleó a Comunicaciones de Mercedes en Villa Sarita, avanzó a los cuartos de final de la región Litoral Norte y le puso un alto a su buen andar en el Regional, con la certeza de que el primer fin de semana de enero iba a poner en marcha una nueva serie en busca del ascenso.



La Franja fue el mejor de la región Litoral Norte y había pasado sin problemas la serie ante los correntinos, con un global de 7-0, por lo que el parate parecía cortar ese buen momento, aunque para Matías Barrientos fue más que positivo el descanso.



“Nos sirvió para tomarnos un descanso, pero desde que volvimos seguimos con la misma exigencia. Muchos compitieron durante todo el año y nosotros seguíamos en competencia, así que nos hacía falta”, expresó el defensor.



En la última presentación de la Franja, el zaguero convirtió y aseguró que ese fue “el mejor partido” hasta el momento. “Encontramos la paciencia necesaria para dar un pase más. Después del primer gol o el segundo encontramos esa paciencia”, comentó y destacó que aunque la serie estaba casi resuelta “nunca dejamos de ir a buscar”.



Ese parece ser un sello del equipo que dirige Carlos Marczuk, quien logró darle rápidamente una identidad de juego al grupo. Para Barrientos eso también fue gracias a la calidad de jugadores con los que cuenta el plantel.



“Fuimos evolucionando positivamente. No es fácil con un grupo nuevo. Hay que conocerse, pero lo hicimos por la jerarquía del plantel. Se hace más fácil entender desde lo táctico y lo técnico cuando tenés jugadores con mucha jerarquía”, explicó el ex defensor de Quilmes.



Tomaron nota

Victoria de Curuzú Cuatiá se cruzará nuevamente en el camino de Guaraní. En el anterior Regional, el conjunto correntino fue un dolor de cabeza para la Franja y para Atlético Posadas, al punto de ganar la zona y dejar eliminados a los misioneros.



Sin un fútbol descollante, pero con los conceptos claros, los de Curuzú Cuatiá eliminaron a Mitre en octavos de la región Litoral Norte y quieren dar un nuevo golpe.



Es por eso que Guaraní tomó nota, analizó el juego del rival y se preparó de otra manera a la del año anterior. Uno de los puntos altos de la Franja hasta ahora es la defensa y por eso deberá redoblar esfuerzos ante un equipo que, probablemente, no lo atacará mucho, pero cuando lo haga será muy punzante.



“Recibimos pocos goles, cualquiera de los chicos que juega está preparado, porque se viene trabajando muy bien. Creemos que van a salir a esperar, quizás por nuestro juego. Los tenemos estudiados. Tienen transiciones rápidas y muchos jugadores en los últimos metros. Quizás eso te complica para pasarte la pelota en ataque”, analizó Barrientos, quien se ganó su lugar en la zaga central junto a Rodrigo Lechner.



A diferencia del certamen anterior, ahora es una serie mano a mano y Guaraní la cerrará en el Clemente Argentino Fernández de Olivera. “Tenemos un plus con la gente. Siempre nos empuja”, indicó Barrientos, quien ponderó el trabajo interno del club: “Me sorprendió para bien. Hay mucha gente que trabaja acorde al objetivo que tenemos. Cuando eso pasa es mucho más fácil trabajar”.



Guaraní tendrá entre hoy y mañana sus últimas dos sesiones de entrenamientos, mientras que el sábado viajará rumbo a Curuzú Cuatiá, donde visitará a Victoria el domingo desde las 20.30.



El ganador de la serie se medirá en semifinales con el vencedor de la llave entre Defensores de San Roque y Alianza San Jorge, ambos de Corrientes.