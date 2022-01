Respaldo de los gobernadores en la negociación de la deuda con el Fondo

jueves 06 de enero de 2022 | 6:05hs.

El presidente Alberto Fernández encabezó ayer por la tarde una reunión con gobernadores de todas las provincias en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno, donde el ministro de Economía, Martín Guzmán, les informó detalladamente sobre las negociaciones del gobierno argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri, consiguiendo el apoyo de todos los mandatarios, entre los que estuvo el de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.



En ese contexto, el titular de la cartera económica nacional afirmó que “la diferencia medular” que separa al país de un acuerdo con el FMI es el sendero fiscal que propone la Argentina para reducir el déficit sobre un mayor crecimiento de la actividad económica. “La diferencia entre lo que plantea el Fondo y el gobierno argentino consiste en diferenciar un programa que con alta probabilidad sostendría la recuperación económica que la Argentina está viviendo; es esencialmente un programa de ajuste de gasto real versus un programa que le dé continuidad a esta recuperación fuerte a la economía”, afirmó Guzmán.



En la misma sintonía, el presidente advirtió que “ajustar la economía es dejar de crecer” y ratificó que para su gobierno “la palabra ajuste está desterrada en la discusión” que lleva adelante con el FMI, añadiendo en esa línea que “no hay posibilidades de tarifazos en los próximos años” aunque reconoció que “tendrán que corregirse de un modo razonable teniendo en cuenta la capacidad de pago de la sociedad”.



Estas definiciones presidenciales fueron apuntadas por los gobernadores que asistieron con la intención de conocer de primera mano cuál podría ser el impacto en sus jurisdicciones del acuerdo que busca sellar el equipo que comanda Guzman.



El presidente pidió a todos los mandatarios que “que unamos esfuerzos para poder plantearle al mundo la necesidad de los países deudores de no encontrar en la postergación y en la falta de crecimiento una solución al problema de la deuda, y esa es la lógica central de nuestro planteo que ustedes acompañan”.



Seguidamente señaló que “estamos entrando en momentos de definiciones con las negociaciones. Argentina tiene una deuda que se incrementó con acreedores privados en más de 100 mil millones de dólares en el período 2015-2019, y una con el FMI que en el mismo tiempo se incrementó en 45 mil millones, lo que nos generó un fuerte condicionamiento que también se va a generar en los años venideros”.



Situación insostenible

Para el ministro Guzmán, los compromisos de deuda plantean una “situación absolutamente insostenible” al asegurar que el sector público y el sector privado en la Argentina deberán enfrentar vencimientos por U$S 28.000 millones en 2022 y U$S 30.000 millones en 2023, más el doble del superávit comercial del país.



Asimismo, aseveró que “es necesario poder refinanciar esas deudas de manera correcta, porque representan la capacidad de seguir adelante con una visión de programación económica sin condicionamientos. El acuerdo con el FMI no va a resolver todos los problemas de endeudamiento externo de la Argentina; hay mucho trabajo por hacer; es tan grande el problema que va a llevar años resolverlo y el acompañamiento de las provincias es vital”, aseguró Guzmán.

Larreta no participó y fue cuestionado

Los gobernadores que participaron del encuentro con el presidente Fernández y el ministro Guzmán, plantearon su respaldo institucional a los objetivos que el gobierno nacional defiende en las negociaciones que lleva adelante con el FMI para alcanzar un nuevo programa financiero por la deuda de U$S 44.000 millones.



En la reunión, que se extendió por espacio de más de dos horas, estuvieron -de manera presencial y virtual- mandatarios y funcionarios de todas las provincias, con excepción del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien fue duramente cuestionado. “Lo mínimo que se puede esperar es que contribuyan a solucionar el problema que provocaron”, dijo Axel Kicillof.