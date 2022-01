Tiago PZK se plantó contra los haters: “Soy artista, no modelo”

jueves 06 de enero de 2022 | 6:00hs.

El 2021 fue un año soñado para Tiago PZK, que profundizó el camino que comenzó con el lanzamiento de Sola a principios de 2020 y terminó confirmando que es uno de los artistas argentinos con mayor desarrollo internacional.



Dueño de un flow asesino y una capacidad melódica que lo puede llevar del reggaeton al r&b sin escalas, también se plantó como un agente de cambio de los patrones hegemónicos de belleza.



En las últimas horas, y tras ser criticado en redes (¿dónde si no?) por su aspecto, el rapero salió a las pistas y devolvió con ritmo y sustancia las agresiones.



“Perdón pero no toy pa cumplir sus estereotipos de belleza soy artista no modelo OBVIO BOBIS”, tuiteó para sus más de 800 mil seguidores en la red social del pajarito.



Al toque consiguió miles de “me gusta” y respuestas de sus fanáticos, que van desde pedirle casamiento hasta memes que revalidan su condición de ídolo juvenil.