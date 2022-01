Sebastián Presta: “Después de tanto bajón, el público se va a volcar a la comedia”

jueves 06 de enero de 2022 | 6:00hs.

El actor y humorista Sebastián Presta, quien encabezará este verano la obra dirigida por Diego Reinhold Mi madre, mi novia y yo, en la que interpreta a un hombre de 40 años que aún vive con su mamá, vaticinó que el público “después de tanto encierro y tanto bajón, se va a volcar a la comedia”.



“Lo que más me gusta de la obra es eso: que es muy graciosa y no hay una sola escena que me aburra, incluso tiene un mini musical bizarro que le da cierto vuelo”, adelantó a Télam Sebastián Presta, de larga trayectoria en el humor (especialmente reconocida a partir del fragmento “Kitsch TV” en el Duro de domar de Petinatto o Préstico, que fue furor en YouTube) sobre la propuesta escrita por Mechi Bove.



En la obra, Presta se pone en la piel de Fernando, un hombre de 43 años, hijo de un padre castrador ya fallecido pero omnipresente y de una madre posesiva (interpretada magistralmente por Graciela Tenembaum) con la que convive en una relación simbiótica.



Todo transcurre durante una tensa cena de Nochebuena, en la que Fernando decide presentarle a su novia (Victoria Almeida), una abogada, independiente, feminista, divorciada y madre de una niña.



Dirigida por Diego Reinhold (con quien Presta ya había trabajado en la obra que protagonizaba junto a Soledad García, Entre ella y yo), lo que intentaba ser una noche amena se convierte en un infierno desopilante para Fernando: “El conflicto que tiene -explica Presta entre risas- es que la quiere tanto a la novia, que es tan independiente, que no se anima decirle que vive con su madre; y a su madre no se anima a decirle que en enero se va a vivir con la novia”.



¿Cómo se trabajó sobre el cliché del enfrentamiento entre una madre y una novia en un contexto donde esos roles se van corriendo de a poco?

La propuesta me llegó hace un año, durante la pandemia, y como trataba de un hombre que vivía con la madre al principio no la quería hacer, no me interesaba contar esa historia porque sentía que ya no existían esos personajes de 40 y pico que viven con su madre; los veía lejanos, pero resultó que no.



La cosa es que me puse a trabajar con la autora y me re enganché con este personaje que se enamora de una chica muy independiente.



¿Qué fue lo que te hizo cambiar de parecer respecto de la temática?

Si bien puede que sea un cliché, esa relación entre las madres y los hijos, las peleas, que ella no para de mostrarle los dientes a la novia, me parece muy gracioso, creo que la gente se va a sentir identificada.



Mucha gente que lo vio o le comenté la trama me dijo “no sabés la cantidad de gente que hay así, que no se pueden despegar de su casa” y después de transitar este camino a esta obra le hubiese puesto “Mamero”.



Repensar algunas temáticas o revisar clichés son situaciones relativamente nuevas. ¿Cuánto te influye al momento de crear desde el humor o pensar en sus límites?

Creo que uno va cambiando y hay cosas que hoy simplemente ya no me divierten. No me cuesta mucho, no lo siento como un límite; simplemente hay chistes zarpados que me siguen gustando pero no los hago porque mi límite personal es cuando un chiste perjudica a una minoría.



Igual no reniego de nada de lo que hice: “Préstico” fue muy divertido y era muy divertido, pero ya no haría la abuela cocainómana porque no está bueno mostrar eso, aunque estuvo bueno (se ríe).



Además de la obra, ¿qué proyectos tenés para 2022?

Me ofrecieron cosas pero voy agarrando de a poquito. Estoy esperando con expectativa el estreno de El primero de Nosotros, una serie de Telefe protagonizada por Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes.



Estuve en los 60 capítulos, con un elenco y una historia increíbles escritas por Ernesto Korovsky, Romina Moretto, Micaela Libson y Juan Ciuffo. Ahí interpreté al marido de Aruzzi y la serie habla de un grupo de amigos de cuarenta y pico que, a pedido de uno de ellos que tiene un problema de salud, empiezan a cumplir sus sueños. La gente se va a emocionar y se va a reír.