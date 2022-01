Corrigieron errores del especial de Harry Potter, a 20 años del inicio de la saga

jueves 06 de enero de 2022 | 6:00hs.

Tras la reacción de varios fans a los que no les pasaron por alto los errores y los evidenciaron a través de diversos posteos virales, los productores del especial Regreso a Hogwarts, estrenado días atrás por HBO Max para celebrar los 20 años de la película que dio inicio a la saga cinematográfica de Harry Potter- saga que cuenta con miles de fans alrededor de todo el mundo- decidieron corregir los datos equivocados.



El más notorio de ellos fue la utilización de una foto de la actriz Emma Roberts de pequeña como si se tratará de Emma Watson; además de haber presentado con sus nombres cambiados a los mellizos James y Oliver Phelps, quienes encarnaban a Fred y George Weasley.



En este último caso, fue el propio Oliver quien se percató del fallo y, con humor, lo compartió en su cuenta de Instagram. “Supongo que después de todas las bromas a lo largo de los años, alguien decidió vengarse”, dijo el actor destando que se percató del error de los productores del especial.



Según consigna el sitio especializado The Hollywood Reporter, tras cuatro días de permanentes posteos de fans cuestionando y criticando las fallas, los productores aceptaron las equivocaciones y destacaron que serián corregidos de inmediato.



“¡Buena vista fans de Harry Potter! Nos hicieron notar un error de edición de una fotografía mal etiquetada. La nueva versión ya está online”, respondieron ante una consulta de ese portal dedicado al espectáculo.



El 20º aniversario de la llegada a la pantalla grande de las aventura del famoso niño mago fue la excusa para que se realizara un especial con los protagonistas de esta saga.



Dividido en cuatro capítulos que abarcan dos filmes cada uno, el especial cuenta con la participación de Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, quienes dieron vida respectivamente al entrañable y joven mago del título y a sus fieles amigos, Ron Weasley y Hermione Granger.



Allí cuentan sus experiencias formando parte de las producciones que los catapultaron a la fama mundial cuando eran todavía preadolescentes y daban sus primeros pasos en el mundo de la actuación.



También forman parte de la reunión otros reconocidos intérpretes que integraron la franquicia como Ralph Fiennes -quien encarnó al temible Lord Voldemort-, Helena Bonham Carter, Jason Isaacs, Gary Oldman, Ian Hart y Robbie Coltrane, junto a otros integrantes del elenco como Tom Felton, James y Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Toby Jones, Matthew Lewis y Evanna Lynch.



Además, los cineastas Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell y David Yates, quienes estuvieron a cargo de llevar los siete libros escritos por J.K. Rowling al cine, también aparecen en el homenaje para contar detalles sobre la realización de los filmes que marcaron a toda una generación.



Quien no fue invitada a participar fue J.K. Rowling, autora de los best-sellers que dieron origen a los filmes, por algunas expresiones públicas transfóbicas, aunque se recurrió a reportajes de archivo para contar con su palabra.