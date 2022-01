Escándalo con Djokovic: se va deportado de Australia

miércoles 05 de enero de 2022 | 18:44hs.

Novak Djokovic no puede ingresar a Australia y será deportado en el primer vuelo que salga a Serbia, más allá de que los abogados del tenista intentan apelar la medida que tomaron las autoridades locales debido a que el número uno del mundo no pudo demostrar el motivo por el que no estaba vacunado. Su visa fue cancelada.

Djokovic se encuentra desde hace varias horas en el aeropuerto de Melbourne y fue interrogado por funcionarios estatales que no le permiten pasar las fronteras de migraciones. La visa del serbio fue cancelada por mostrar irregularidades, por lo que tendrá que regresar a su país.

El problema está relacionado a las exenciones médicas por no estar vacunado. La gran mayoría de las solicitudes fueron realizadas por personas que tuvieron coronavirus en los últimos seis meses, pero la documentación presentada no permite constatarlo y el tema generó un gran revuelo.

Los australianos, que sufrieron más de 18 meses por el cierre de sus fronteras debido a la pandemia, recibieron este miércoles con indignación la exención médica otorgada al tenista serbio Novak Djokovic para que juegue el Abierto de Australia sin tener que vacunarse contra el covid-19.

La vacuna es obligatoria para entrar en Australia, pero hay exenciones temporales para las personas que tienen "una condición médica grave", que no pueden ser vacunadas por haber contraído Covid-19 en los seis meses anteriores o han tenido reacción adversa al fármaco, entre otras razones.

Hasta el momento se desconocen los motivos detrás de esa exención otorgada a Djokovic en Australia (el serbio no lo pudo demostrar al llegar al país), donde miles de personas no pudieron salir del país durante la pandemia ni para despedirse de sus seres queridos moribundos y actualmente hacen colas de hasta 9 horas para hacerse pruebas para detectar el virus.

El tenista número uno del mundo, quien obtuvo una exención médica para poder participar en el primer Grand Slam del año, tenía que justificar que no puede ser vacunado contra el coronavirus, dijo este miércoles la ministra australiana del Interior, Karen Andrews. "Si bien el Gobierno (regional) de Victoria y Tenis Australia pueden permitir que un jugador no vacunado compita en el Abierto de Australia, es el Gobierno de Australia el que hará cumplir nuestros requisitos en la frontera australiana", dijo Andrews en un comunicado.

"Cualquier persona que quiera entrar a Australia debe cumplir con nuestros estrictos requerimientos fronterizos", enfatizó Andrews al recordar que aquellos que no tienen el esquema de vacunación completo deberán demostrar ante las autoridades que no pueden recibir este fármaco por razones médicas para evitar, de ese modo, las cuarentenas de 14 días.