El Lacmi volverá a testear los domingos en Posadas

miércoles 05 de enero de 2022 | 6:04hs.

Por la demanda de testeos que se viene registrando en las diferentes localidades misioneras, desde el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi), informaron que volverán a hacer test los domingos, en el centro de testeo, que funciona en el predio del ex Materno Neonatal.



Los horarios son de lunes a viernes será de 8 a 18 y los sábados y domingos de 14 a 18.



Por su parte, en Eldorado la alta demanda provocó que se habiliten nuevos centros de testeos. Así lo confirmó el director de Zona Norte del Ministerio de Salud, Jorge Frowein.



“Estamos viendo que necesitamos readecuar las condiciones para brindar mayor comodidad a la gente en el centro del testeo rápido, en estos últimos días y más tras las fiestas tuvo un alto impacto en los casos positivos, aumentando la necesidad de testearse”, dijo a medios locales.



De acuerdo a los datos brindados por el profesional el promedio de testeos rápidos que se estaba haciendo era entre 40 y 50 diarios, pero en los últimos días la cifra ascendió abruptamente a alrededor de 250.



Por tal motivo se agregan como lugares de testeos rápidos desde hoy el Centro Cultural Cooperativo (ex Galpón 10) del kilómetro 9 y el polideportivo municipal y universitario del kilómetro 3, en el horario de 7 a 12 y de 16 a 19.



Actualmente, desde hace varios meses, los test se realizaban sólo en el Salón Azul del kilómetro 9 perteneciente a la Cooperativa de Electricidad de Eldorado, que no tenía las condiciones necesarias para brindar la atención suficiente al numeroso grupo de personas que se acercaba a testearse.

Con la información de corresponsalía Eldorado