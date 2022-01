Misiones superó por primera vez los 200 casos de Covid en un día

miércoles 05 de enero de 2022 | 6:06hs.

Largas filas en el ex Materno Neonatal para testeos. Foto: Nicolás Arce

La escalada de contagios de coronavirus en todo el país no dejó afuera a Misiones. La provincia reportó ayer 236 casos, el mayor número hasta ahora, superando la marca del lunes, que había sido de 194.



Entre las localidades que más positivos reportaron se encontraron Posadas (94), le siguieron Eldorado (23), Concepción de la Sierra (9), Campo Grande y Oberá (8). Otras 35 localidades tuvieron entre uno y siete casos.



Con estas cifras, los primeros cuatro días del año ya llevan acumulados 804 contagios. En tanto que desde el primer caso en marzo de 2020, el total llegó a 39.195.



Sin embargo, en está nueva ola de contagios, hay una gran diferencia respecto a la anterior, en el invierno pasado. Es que el avance de la vacunación garantiza contagios más leves, por lo tanto menos internaciones y a su vez, menos fallecidos.



Al momento, Misiones presenta 1.378 casos activos, de los cuales solamente 38 están internados. Esto equivale a menos del 3% de los activos. Para tener una idea: el 22 de junio, en uno de los momentos pico de ola en 2021, la provincia tenía 1.733 casos activos, de los cuales 150 estaban internados. Ese mismo día se habían reportado siete óbitos. Ahora, ninguno. El último fue reportado el 30 de diciembre, y el total se mantiene en 716.



El parte epidemiológico de Salud Pública dio a conocer además que ayer 87 personas recibieron el alta y ya son 37.101 las personas que lograron recuperarse del virus. Por otro lado, hay 1.221 personas aisladas de manera preventiva, por ser contacto estrecho de casos positivos.



En el país

El gobierno nacional confirmó ayer 81.210 nuevos casos. Es la cifra más alta en toda la pandemia y superó ampliamente los 50.506 registrados el jueves pasado. Además, se reportaron otras 49 muertes.



Un dato preocupante es que sigue subiendo la tasa de positividad de los testeos. Ayer llegó a 52,44%, un porcentaje que no se había alcanzado en toda la segunda ola. En otras palabras, más de la mitad de las personas que hoy van a hisoparse tienen el virus.



La Provincia de Buenos Aires tuvo un salto inédito y por primera vez notificó casi 30 mil infectados: 29.485. Sobrepasó por más de 10 mil el récord anterior de 17.759 registrado la semana pasada. También batieron sus marcas históricas Córdoba (12.363), la Ciudad de Buenos Aires (11.142) y Santa Fe (7.402).



Desde mediados de diciembre el país registra un aumento exponencial de nuevas infecciones. En la última semana, casi se triplicaron: hubo un incremento del 178%.



Tal como sucede en el resto del mundo, la curva ascendente de infectados impulsada por la tercera ola por ahora no impactó con la misma magnitud en los cuadros graves de la enfermedad. Las internaciones en terapia intensiva aún se mantienen muy por debajo de los picos de la segunda ola.



En simultáneo aumentó mucho la demanda de testeos: ahora se hisopa el triple que hace un mes. Ayer de hecho se notificaron 154.853 pruebas. Lo que también se elevó fue la tasa de positividad, que se despegó del tope del 10% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Argentina alcanzó los 5.820.536 contagios desde el inicio de la pandemia y los 117.294 fallecidos.

Jardín América cambió lugar de vacunación

Desde ayer en Jardín América se unificó el lugar de vacunación contra el coronavirus en el espacio del área programática VIII, sobre avenida Bolívar 88 de la localidad.



Hasta el lunes, se aplicaban las dosis de Sputnik V en el salón de la Parroquia Cristo Redentor, sobre avenida Bolívar y avenida Argentina; mientras que en el centro de inmunización se aplicaba Sinopharm y AstraZeneca a mayores de 18 años y la Pfizer a los menores de edad.



Según pudo averiguar El Territorio, el motivo de la modificación y unificación en un mismo lugar es para una mayor optimización del recurso humanoy centralización territorial.



Se puede asistir al centro de inmunización de lunes a viernes de 7 a 13, sábados de 8 a 12 y domingos de 8 a 11.



Además, cabe mencionar que el municipio cuenta con Caps en los distintos barrios de la ciudad, donde también se aplican dosis anticovid.

Con la información de corresponsalía Jardín América