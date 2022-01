México tendrá su moneda digital nacional en 2024

miércoles 05 de enero de 2022 | 6:02hs.

El Banco de México (Banxico) anunció que dentro de dos años tendrá su propia CBDC (Central Bank Digital Currency o en español, Moneda Digital del Banco Central). El sub gobernador de la entidad financiera, Jonathan Heath, fue quien confirmó que está preparando todo para lanzar en 2024 la moneda digital nacional. “Estamos trabajando en un proyecto, hasta tenemos un cronograma donde pensamos que quizá para finales de 2024 a más tardar, ya la deberíamos tener operando perfectamente bien”, dijo Heath, según un medio local.



Por su parte, la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, había expresado a inicios de diciembre que las “autoridades a nivel internacional, ante el interés que han despertado estos activos virtuales y sus evoluciones, han reconocido la necesidad y el potencial de extender las funcionalidades de la moneda de curso legal mediante la potencial implementación de monedas digitales emitidas por el Banco Central”.



Se aclaró que los billetes y las monedas no serán desplazados por la CBDC, ya que en México gran parte de la economía es informal. “Vamos a tener el uso del papel moneda como el pago preponderante a nivel nacional por mucho tiempo, entonces no queremos estar ausentes de estos avances tecnológicos; estamos ahí, lo vamos a hacer y vamos a estar trabajando”, agregó Heath.



El presidente de México, López Obrador, había sostenido que no seguirá la senda de países como El Salvador en cuanto a adopción de Bitcoin u otras criptomonedas y que “debemos mantener ortodoxia en el manejo de las finanzas”.