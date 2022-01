Chile avanzará con la cuarta dosis de la vacuna

miércoles 05 de enero de 2022 | 6:02hs.

La tercera ola de contagios que afecta a la Argentina también tiene su correlato en Chile, donde las autoridades sanitarias comenzaron a delimitar estrategias que pondrán en práctica para frenar el aumento en los casos de coronavirus. Con este objetivo la nación trasandina anunció que comenzará a aplicar una cuarta dosis de manera inmediata.



Pese a que en un primer momento se había anunciado para mediados de febrero, el ministro de Salud chileno, Enrique Paris, adelantó que la aplicación de la cuarta dosis comenzará en enero. La fecha exacta será anunciada por el presidente Sebastián Piñera esta semana.



“Tenemos aseguradas las vacunas para 2022, por lo menos en lo que corresponde a nosotros. Vamos a comenzar con dos estrategias: seguir con la vacunación masiva e incorporar la cuarta dosis”, dijo en funcionario chileno en declaraciones a la prensa de aquel país.



“Vamos a partir en enero con la cuarta dosis. Pero siempre pensando en las personas con inmunodeficiencia, que son adultos mayores, gente que trabaja en el sistema público o privado de salud. El presidente va a hacer el anuncio durante la semana”, afirmó el titular de la cartera sanitaria chilena.



Asimismo, al evaluar la situación epidemiológica en el país trasandino y la influencia de la variante Ómicron, Paris afirmó que debería haber “un ascenso de los casos y un descenso rápido si se repite la epidemiología de otros países, probablemente hasta fines de enero”.



Sin Flurona

Sobre los casos de Flurona detectado en Brasil (pacientes con virus de la influenza y del coronavirus en forma simultáneo), Paris dijo que “en Chile como estamos en verano no está circulando el virus de la influenza, eso está ocurriendo en los países del hemisferio norte donde hay invierno”, explicó, agregando que “aquí no se ha detectado ningún caso de ese tipo todavía pero con eso no estamos descartando que vaya a ocurrir por lo que debemos estar atentos y preparados”.