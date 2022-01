Vive en una cortada y no puede salir por autos estacionados

miércoles 05 de enero de 2022 | 6:04hs.

Un día de furia, pero que se repite una y otra vez. Detrás del Mercado Modelo La Placita, en la esquina de la calle Sarmiento, existe una cortada que es la continuación de la avenida Roque Sáenz Peña. Pese a que allí hay un cartel que indica “prohibido estacionar”, los conductores de automóviles parecen hacer caso omiso.



Es que allí hay viviendas que tienen sus respectivos estacionamientos y -como en cualquier otro lugar- no se puede estacionar. Radioactiva dialogó al respecto con Paula Pradier, vecina del lugar, quien desde hace años sufre a diario este problema. De hecho, llegó a recibir diferentes tipos de agresiones al intentar ingresar a su domicilio.



“Para ingresar a mi casa tengo que subir esa cortadita. Hay un cartel de señalización que prohíbe estacionar, pero la gente elige no leerlo. Muchas veces se generan situaciones de violencia, estamos hartos”, comenzó explicando, al tiempo que aseguró que no cuentan con el apoyo de los agentes de Tránsito.



Además, aseguró que a fin de año, debido a la cantidad de gente que llega a comprar regalos en el mercado lindante, la situación es mucho peor.



“Yo hasta pensé poner una reja, pero van a estacionar delante de la reja, y lo peor es que estacionan ahí y se van a hacer compras”, comentó.



En este sentido, aseguró que muchas veces son los mismos empleados de La Placita quienes colaboran para encontrar a los dueños de los autos, aunque esa no es la solución. “Lo que hago es frenar y tocar bocina hasta que en algún momento los más rescatados se dan cuenta, a veces me piden perdón, otros ni me miran, he pasado mucho tiempo esperando a que la gente se corra”, lamentó.



De hecho, recordó que muchas veces se le echó a perder comida que traía del supermercado por las largas esperas para poder entrar a su domicilio y refrigerarlas.



“Este lugar tiene mucho movimiento de gente. Yo creo que deberían designar a algún agente de tránsito que esté cuidando. Es un peligro, a veces ni siquiera logro divisar si vienen autos para poder salir”, indicó la mujer.



Un problema de años

El problema de Paula y su vecino, con quien comparte el pesar, comenzó muchos años atrás, no es de ahora. La situación llegó a tal punto que ya no puede continuar.



“Este problema está desde siempre, desde que soy chica, es la casa de mis abuelos. Vivo con mi abuela, ella tiene problemas para caminar, a veces pide remises y no pueden subir”, comentó.



Si bien afirmó que hasta el momento no le tocó ninguna emergencia seria de salud, es algo que podría pasar y en ese caso, no tendría otra alternativa que tomar un taxi.



“Me da mucha bronca y no entiendo como la gente, habiendo un cartel, elige estacionar igual. Me da impotencia, me pongo a pensar en escenarios, situaciones de emergencia”, expresó.



“Tengo que bancarme insultos por querer entrar a mi casa. Uno empieza el día con paciencia, pero después te pasan estas cosas y se genera una frustración”, cerró.



El Territorio se comunicó con el área de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Posadas, aunque no logró obtener respuestas al respecto.