Keanu Reeves y una gran donación para combatir la leucemia

miércoles 05 de enero de 2022 | 6:00hs.

Keanu Reeves donó el 70% del salario que ganó en la primera película de la saga Matrix. Los millonarios fondos fueron destinados al estudio del tratamiento contra la leucemia. La motivación de la estrella de Hollywood fue la enfermedad de su hermana, quien batalló 10 años contra ese tipo de cáncer.



Según el medio LadBible, a Reeves le pagaron de entrada 10 millones de dólares, luego recibió 35 millones más dado el éxito de la película.



El actor fue quien cuidó de su hermana mientras transitaba la enfermedad y también cuando pudo recuperarse y estaba completamente curada. Kim, que ahora tiene 55 años, fue diagnosticada con leucemia en 1991.



El amor de Reeves por su hermana lo llevó a vender su casa para así poder estar más cerca de ella, a retrasar el rodaje de la secuelas de Matrix para poder cuidarla y a gastar 5 millones dólares en el tratamiento de la enfermedad.



Sobre su hermana dijo: “Ella siempre estuvo para mí, yo siempre estaré para ella”.



Desde comienzos del 2000, la estrella de Hollywood lanzó una fundación para ayudar a las personas que luchan contra el cáncer.



En una entrevista en 2009, el actor dijo: “Tengo una fundación privada que ha estado trabajando desde hace unos cinco o seis años, y ha ayudado a niños en hospitales y a la investigación contra el cáncer” Y agregó: “No me gusta que mi nombre esté vinculado a esta fundación, yo solo dejo que haga lo que hace”.



La generosidad de Keanu y su forma sencilla de vivir, lejos de los lujos de sus colegas actores, siempre ha sido comentada en medios dedicados al espectáculo.



Según una nota publicada por The Wall Street Journal en 2001, el actor donó parte de su salario de la segunda película de Matrix a los equipos de efectos especiales y vestuario.



De acuerdo con la nota de The Wall Street Journal: “El actor sintió que ellos fueron los que hicieron la película y por ello debían participar de la ganancia”.



Aparte de estas actividades benéficas, el artista subastó en junio de 2020 una cita personal con él de 15 minutos a través de una videoconferencia por Zoom. La apuesta final alcanzó más de 19.000 dólares, y el dinero fue dirigido para Camp Rainbow Gold, una organización caritativa contra el cáncer infantil en el estado de Idaho (EE.UU.) En octubre de 2021 se descubrió también que Reeves les regaló a cuatro miembros del equipo de dobles de la película John Wick 4 relojes Rolex valorados en 9.150 dólares cada uno..



Por otra parte, la saga cinematográfica “Matrix”, que supuso una pequeña revolución para la ciencia ficción en el cine, volvió a las pantallas con un cuarto capítulo en el que Neo “resucita” para vivir nuevas aventuras.



Neo fue el rol que lanzó definitivamente al estrellato a Reeves, que a sus 57 años vuelve a enfundarse el largo abrigo negro y las gafas de sol.



La cuarta parte de la serie, “Revolutions”, se remonta a 18 años atrás. Neo moría al final, pero en el universo de la “matriz”, todo es posible.