El presidente calificó de “asqueante e inadmisible” la Gestapo macrista

miércoles 05 de enero de 2022 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández consideró que “el uso del servicio de inteligencia para hacer espionaje interno es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible”, y en esa línea exhortó a la Justicia a “investigar sin demoras” para “dirimir las distintas responsabilidades” porque se trata de hechos que “deben tener una respuesta inmediata”.



“El uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones criminales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible”, enfatizó a través de una serie de mensajes publicados en su perfil de la red social Twitter dejando sentada su posición respecto del video conocido hace unos días, y en cual Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo del gobierno bonaerense que encabezó María Eugenia Vidal, describió, en una reunión celebrada en 2017, el supuesto accionar que debe seguirse para armar causas judiciales contra organizaciones sindicales.



En dicho encuentro, en el que participaron funcionarios bonaerenses; el intendente de La Plata, Julio Garro; agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios de la construcción, Villegas se mostró en favor de crear “una Gestapo” -la policía política del nazismo- para accionar en perjuicio de los gremios.



El registro audiovisual fue hallado en dependencia de la AFI y la interventora del organismo, Cristina Caamaño, presentó una denuncia ante la justicia federal de La Plata para determinar las responsabilidades de los es funcionarios por esos hechos.



Preguntas sin respuestas

Al respecto, el Jefe de Estado sostuvo: “A partir de la nueva información quisiera recordar: al inicio de la gestión denunciamos la existencia de más de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía funcionarios nacionales, pero también personas de la Justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos”.



En ese sentido, detalló que “se asignaron esos dispositivos a María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de la provincia de Buenos Aires (PBA); a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de la Ciudad Aautónoma de Buenos Aires, entre otros”.



“¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en operador judicial?”, se preguntó Fernández.



Y en ese contexto continuó: “Ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución, la justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos”.



Al finalizar, el presidente fue claro al remarcar: “He impuesto a la intervención de la AFI, el deber de poner al servicio de inteligencia en favor de los intereses nacionales. Así lo hace hoy”.



“Acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista, revaloriza el Estado de derecho y la convivencia democrática”, concluyó.

Allanaron el despacho de un senador de JxC

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dispuso ayer el allanamiento del despacho del senador provincial de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan, en el marco de la investigación.



Fuentes judiciales indicaron a Télam que la medida fue ordenada luego de que el senador macrista consintiera esa disposición. De esa forma se evitó que Kreplak tuviera que aguardar una autorización al respecto de la Cámara Alta de la provincia de Buenos Aires, que ya se encuentra en receso estival.



El juez también ordenó la obtención del teléfono celular y el IPad de Darío Biorci, ex jefe de Gabinete de la AFI y cuñado de la ex subdirectora del organismo, Silvia Majdalani, luego de que el propio ex directivo de la central de espías lo pusiera a disposición de la Justicia.