El gobierno y la UIA acordaron revisar la política tributaria

miércoles 05 de enero de 2022 | 6:02hs.

La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior de la Nación, Silvina Batakis, acordó con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, conformar una mesa de trabajo para promover el desarrollo productivo de la Argentina con un sentido federal, tras la firma del Consenso Fiscal 2021 la semana pasada.



La reunión había sido solicitada por la UIA para ampliar los puntos de interés del sector industrial respecto de las implicancias del acuerdo firmado el pasado 27 de diciembre entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y las 23 provincias.



El encuentro, realizado de manera virtual, se desarrolló en buenos términos y posibilitó avanzar hacia un horizonte común, reflejado en la conformación de esta mesa de trabajo con la que se revisará la política tributaria.



“Este nuevo espacio le brindará continuidad a este proceso de comunicación que sostenemos entre el sector productivo y el gobierno nacional, un diálogo fructífero que impactará directamente en la realidad industrial”, remarcó Batakis.



El primer encuentro, añadió la funcionaria, “viene a fortalecer el trabajo conjunto concretado con el sector privado, con el objetivo de aunar esfuerzos para logar un país más integrado económicamente y con un fuerte impulso al desarrollo industrial”.



“El Consenso Fiscal 2021 le devuelve autonomía impositiva a las provincias y confiere estabilidad y seguridad jurídica para dar certezas a los inversores, a los fiscos provinciales y a los contribuyentes”, añadió Batakis.



En ese sentido, agregó que “con este Consenso el gobierno nacional garantiza a las provincias no perder su instrumento más importante de política tributaria”.



El Consenso Fiscal 2021 es el resultado de un acuerdo tributario alcanzado entre el estado nacional y 23 provincias y no sólo marca pautas en torno a endeudamientos y gastos de los distritos, sino que extiende el freno a la baja de alícuotas de Ingresos Brutos, acordada por el ex presidente Mauricio Macri en 2017.