Exportaciones argentinas a Brasil crecieron 57%

miércoles 05 de enero de 2022 | 6:02hs.

Las exportaciones argentinas a Brasil crecieron un 57% en 2021 y fueron las más altas de los últimos siete años, según informó la embajada argentina en aquel país, detallando que “en diciembre del año pasado las exportaciones fueron de U$S 1.234 millones y las importaciones de productos brasileños alcanzaron los U$S 1.138 millones, con saldo superavitario de U$S 96 millones. En 2021, las exportaciones argentinas fueron de casi U$S 12.000 millones, con un comercio bilateral de casi U$S 24.000 millones y un superávit para Argentina superior a los U$S 70 millones”.



Se trata de un récord de exportaciones de los últimos siete años y para encontrar un mayor monto hay que remontarse a 2014 con U$S 14.000 millones.



Desde la embajada argentina en el país vecino remarcaron que “la balanza comercial superavitaria y el récord de exportaciones es fruto del trabajo que se hace desde la embajada y los 10 Consulados Argentinos, junto con la Cancillería Argentina” y en esa línea ponderaron “la formación de 14 Cámaras Bilaterales de Comercio e Industria y el lanzamiento del Programa de Reducción de Costos Logísticos, bajo el cual operadores logísticos y de comercio exterior ofrecen descuentos tarifarios para las exportaciones argentinas a Brasil.