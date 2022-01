Más conversiones de motores a batería

miércoles 05 de enero de 2022 | 6:04hs.

Además de los nuevos autos eléctricos que siguen llegando al país, en Misiones también se ven más unidades impulsadas a batería gracias al trabajo de Electroauto, una empresa local que empezó con las conversiones de autos convencionales a eléctricos desde el 2018. Según explicó Ricardo Vidal Rivero, responsable de la firma, son más las empresas que se están animando a cambiar sus vehículos para la logística urbana en la modalidad eléctrica. Y anticipó que con la mayor demanda se dará la posibilidad de armado en serie de vehículos en una nueva planta industrial.



“El Retrofit que nosotros hacemos y en lo que somos pioneros en el país, consiste en sustituir el motor de un vehículo que originalmente salió de fábrica a combustión por un sistema eléctrico homologado”, recordó el directivo en diálogo con El Territorio.



Y apuntó como novedad que en 2021 “tuvimos pedidos de flotas de empresas líderes en el país, que están muy interesadas en convertir sus vehículos a 100% eléctricos. En el caso de Andreani nosotros les hicimos la primera conversión de una de sus unidades, que fue la primera en su tipo en el país. Y a partir de esa experiencia se han contactado con nosotros otras empresas para hacer la conversión de su flota de trabajo”.



El técnico indicó que debido a la gran demanda están dedicando más tiempo a la investigación y desarrollo para el Retrofit de diversas marcas de vehículos comerciales. Todo dirigido a asegurar el mejor desempeño de acuerdo a las características de cada automóvil. Se detalló que el costo estimado de una conversión para un vehículo utilitario (tipo Kangoo), tiene un valor de $1.500.000 +IVA.



“Estamos trabajando en un taller para la instalación en serie, lo que se está desarrollando en este momento y contamos siempre con el asesoramiento del Inti (Instituto Nacional de Tecnología Industrial)”. Detalló, además, que los vehículos eléctricos que preparan tienen en general una autonomía de unos 100 kilómetros y una velocidad final (regulada) de 90 kilómetros por hora. Aunque ambos parámetros se pueden modificar según los requerimientos de la empresa solicitante de la nueva tecnología adaptada a sus camionetas.



Recordó por otra parte que en el trabajo con el Inti existe un convenio para realizar un manual de buenas prácticas que permitirá la apertura de talleres de conversión en cualquier parte del país. También trabajan para la homologación de las baterías de celdas de litio. “Otro punto importante en el que estamos trabajando es la sustitución de tecnología que hoy importamos de China por componentes nacionales”, explicó el directivo.



Tendencia inesquivable

Sobre la llegada de más autos eléctricos al país, Rivero consideró que la tendencia irá ganando velocidad y llegará a un momento en que será parte de la normalidad circular con vehículos eléctricos en las ciudades de todo el territorio nacional. “Soy afiliado a una asociación latinoamericana de Retrofit y en comparación con otros países venimos un poco lentos. En Brasil, Uruguay, Colombia, estamos viendo que abundan eventos de electromovilidad y es asombroso lo que se está desarrollando en la región. Yo creo que la movilidad eléctrica se irá adoptando paulatinamente, en forma sostenida y creciente. Hace dos años casi no se hablaba del tema, hoy es un tema prioritario en el desarrollo de los países. Hay acuerdos transnacionales para ir reduciendo los gases contaminantes que estamos respirando en los entornos urbanos”, observó. De acuerdo con los protocolos firmados por el país “estamos en una cuenta regresiva, llegando a un punto de no retorno y en función de las acciones que implementemos, pasando esa etapa, no habrá vuelta atrás. Confío en que podamos avanzar más rápido, para ello necesitamos investigadores, técnicos, jóvenes que se animen a estudiar el tema, que se difundan estas nuevas tecnologías, que la sociedad tome conciencia, que los directivos de empresas avizoren que la conversión de sus autos ya no es algo costoso, sino una inversión recuperable rápidamente”, concluyó.

