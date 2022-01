En el 2022 los vehículos eléctricos aceleran su presencia en el país

miércoles 05 de enero de 2022 | 6:05hs.

Hoy un auto eléctrico en Argentina es igual o más accesible que un vehículo 0km en una agencia o concesionaria. El dato basado en una comparativa de precios marca también la mayor llegada de nueva tecnología al país. Así, meses atrás, se supo que este año varias automotrices traerán más modelos eléctricos (como parte de una tendencia mundial que se acelera). Pero también hay empresas que están fabricando sus vehículos dentro del país y para los argentinos. Según los fabricantes, se esperan normativas que sean más flexibles para facilitar su uso en las ciudades y así contribuir a bajar la emisión de gases contaminantes e impulsar también un gasto más eficiente en las familias.



Uno de los últimos autos eléctricos presentados en el país es de un desarrollo nacional, se llama Tito y ya está siendo comercializado en varias provincias. La empresa que lo fabrica es Coradir y está ubicada en San Luis. En diálogo con El Territorio, Juan Manuel Baretto, presidente de la empresa explicó las proyecciones de venta del vehículo en el país y de otro proyecto que comenzarán en febrero.



“Hoy tenemos un montón de pedidos, empezamos a hacer las primeras preventas, estamos trabajando para entregar ahora en enero y febrero. Tuvimos algunas demoras por la importación de piezas pero siempre para está época (de fin de año) se complica para conseguir turnos. Estimamos que a fin de enero ya estaremos normalizando la producción”, comentó.



Y recordó que “en Misiones tenemos una agencia que está en Posadas (Almar SA) y allí la gente podrá conocer al Tito. Hasta hoy tenemos unas 30 agencias por todo el país y nos vamos a pasar todo el verano a pura producción”.



Sobre el pequeño auto eléctrico que fabrican detalló que “puede circular por todas las calles, está homologado. Pero por su categoría no puede circular por autopistas y rutas. Sobre todo la prohibición es para autopistas porque el modelo no puede superar los 60 km/hora”, explicó.



Y resaltó la accesibilidad del precio del modelo nacional. “Hoy Tito tiene un precio de 15.000 dólares o más o menos 1.500.000 pesos, porque se calcula al dólar oficial. Es decir está a un precio similar a los vehículos 0km más económicos que hoy rondan en 1.600.000 pesos”.



Sobre la posibilidad de ofrecer una financiación especial, Baretto detalló que proyectan presentar una propuesta con algunos bancos. “Ahora estamos trabajando con tres entidades bancarias, en las próximas semanas vamos a estar presentando una línea especial con una tasa bonificada por ser para una tecnología verde (amigable con el medio ambiente)”, adelantó.



Por otra parte comentó que otro de sus proyectos, realizar una camioneta eléctrica, también interesó a muchos municipios que quieren tener más vehículos sin emisión. “Estamos teniendo muchos contactos a nivel de municipios que se mostraron muy interesados con un proyecto que estamos lanzando en febrero: Tita, una camionetita eléctrica”.



Explicó finalmente que la empresa está haciendo inversiones para “más que duplicar la capacidad de fabricación actual (hoy es de dos vehículos por día), así que vemos que este 2022 va a ser muy productivo”.



Además de Coradir, hay otras fábricas como Zero Electric, Volt Motors, Faniot (radicada en Misiones) que están en producción o en proceso de terminar sus primeros vehículos para la venta.



Además de los productos nacionales, este año se verá la mayor llegada de modelos de automotrices reconocidas que también corren en carrera por la tecnología eléctrica o híbrida.



Más motos a batería

Patinetas y motos eléctricas más vistas también en Posadas. Foto: Víctor Piris

Además de los autos, también los vehículos de dos ruedas están avanzando en la competencia contra unidades motorizadas o convencionales. Semanas atrás la marca de motos eléctricas Sunra abrió una sucursal en Posadas y en pocos días recibió a muchos interesados por los variados vehículos eléctricos expuestos. Desde el local, se destacó el ahorro económico en combustible como ventaja competitiva.



“Ni bien abrimos tuvimos muchas consultas, ya vendimos varios modelos y los clientes están muy contentos. Tenemos rodados iniciales como un monopatín por ejemplo que arrancan desde los 71.000 pesos. Después los modelos de scooter más completos están a 402.000 pesos y tienen una velocidad final de 60 kilómetros”, comentó Carlos Belloni, gerente comercial de Sunra Misiones.



Desde el negocio se resaltó que una gran diferencia de calidad se observa con las batería de litio que traen las motos. “Los motores que equipan las motos son Bosch con una garantía de 5 años y las baterías de litio tienen una vida útil de 4 años. También tenemos post venta de la marca”.



Entre las ventajas de los modelos se apuntó la gran conveniencia de cargarlos a la corriente eléctrica domiciliaria. Se detalló que para una carga total de las baterías se requieren de unas seis horas (depende del modelo) pero también se admiten cargas parciales.

En cifras

100 Kilómetros de autonomía es lo que prometen varios autos eléctricos en el país, en tanto la velocidad según el modelo va desde los 60 a 90 km/hora.

Crecimiento de más del 130% desde el 2021

El último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que el número de vehículos híbridos y eléctricos patentados en los primeros ocho meses del 2021 mostró una suba del 133% de forma interanual al alcanzar las 3.760 unidades contra las 1.610 de los ocho meses de 2020. Las ventas en agosto alcanzaron las 589 unidades, el máximo histórico, superando las 483 unidades de julio y creciendo un 22%.



En cuanto al desempeño de las marcas, Toyota es la empresa que tiene la mayor oferta del segmento y la que concentra el 86,6% del mercado con seis modelos. La segunda marca que la sigue en participación es Ford que con sus dos modelos alcanza al 9,7% del mercado.



Las otras 11 marcas que tienen oferta en el mercado local, representan poco más del 3,7%, entre las cuales está Lexus, la marca Premium de Toyota que suma 2% del mercado. En tanto se espera para este año la llegada de más modelos para satisfacer pedidos de los consumidores.

Autorizaron más arribos

El Ministerio de Desarrollo Productivo autorizó la semana pasada a ocho empresas automotrices la importación de 849 vehículos híbridos, eléctricos y a celdas de combustible, con un Derecho de Importación Extrazona (DIE) de 0% a 5%, a través de la disposición 819/2021 publicada en el Boletín Oficial.



En esta oportunidad se distribuyó el cupo de 849 unidades perteneciente al segundo trimestre del régimen actual, que va del 15 de diciembre último al 14 de marzo próximo.



Industria aprobó las solicitudes de Ditecar de 15 unidades híbridas de la marca Volvo; de Ford que pidió 290 unidades de los híbridos F 150 y Kuga; y de Mercedes Benz que hizo lo propio por 50 del Clase C (206).



Por su parte, se autorizaron los pedidos de Peugeot-Citroen, de 21 híbridos del DS 7 Crossback; de Nissan, de 22 del eléctrico Leaf; y de Renault, de siete unidades eléctricas de la Kangoo ZE. También se habilitaron los ingresos para Toyota de 154 unidades de los híbridos RAV4, Camry, CH-R y de distintos modelos del Lexus; y para Volkswagen, de 52 vehículos de diferentes modelos híbridos y eléctricos del Audi. Se trata de las compañías Ditecar, Ford, Mercedes Benz, Nissan, Peugeot-Citroen, Renault, Toyota y Volkswagen.

Más conversiones de motores a batería