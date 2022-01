Hasta diez horas de espera para el ingreso a Argentina por el puente Roque González

martes 04 de enero de 2022 | 12:35hs.

Por segundo día consecutivo se registró intenso movimiento en el paso que une Posadas con Encarnación y desde el personal de Migraciones argumentaron que la falta del PCR de los viajeros son uno de los motivos.

Martín Ayala, delegado de ATE de Migraciones Argentina, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Lo que se está dando es el proceso inverso que se dio hasta hasta fin del año pasado, que todo el esfuerzo fue en el sector de egreso de la República Argentina debido a los que volvían a Paraguay después de la pandemia y el reencuentro con sus familiares”.

“Sabemos que los ciudadanos se agarran con los trabajadores de Migraciones y la realidad que tenemos hoy es muy distinta a la que tuvimos años anteriores inclusive antes de la pandemia. Nosotros vemos que los requisitos que se necesitan son distintos y no son hechos en el lugar de origen como lo exige la reglamentación y la normativa”, explicó.

El delegado de ATE detalló que cada ciudadano que estuvo más de 24 horas en el extranjero tiene que venir con PCR y con la declaración jurada para retornar a la República Argentina que lo tiene que hacer vía online y “eso no lo hacen, eso hace que se generen las demoras, eso hace que Salud Pública de la Provincia tenga que poner los autos al costado, tenga que romper burbujas, tenga que pedir internet para poder hacer la declaraciones”

“Además cada auto que venía durante el proceso de diciembre venía con una persona encarnacena para cargar nafta o la compra de comestibles quienes no necesitan declaración jurada y no necesita PCR por lo que el control es más rápido. Nosotros estamos viendo que toda esa fila en el puente, cada auto, viene con cinco o seis residentes que le trae a un pariente para hacer turismo para los cuales los requisitos son otros por lo que se arma el cuello de botella y tenemos una infraestructura deficiente al ingreso de la República Argentina donde el ingreso al puente está cercano a la casilla y no podemos afilar tantos autos, eso hace que se relentice el control”.

Ayala aclaró el Centro de Frontera debe tener un espacio para el trabajo de los empleados de Salud Pública, “se habilitó solo un ala de lo que es el sector de entrada pero eso no lo marca Migraciones, lo va marcando el control sanitario con seis casillas habilitadas. Nosotros estamos preocupados por la exposición que se está teniendo, casi se cuadriplicaron los testeos en el puente y hay gran cantidad de casos positivos”.

“Durante la pandemia hemos tenido dos compañeros fallecidos y en este momento tenemos una gran cantidad de trabajadores que están en aislamiento. Tenemos mucha baja en la guardia por el tema de contacto estrecho con casos positivos pero son extra laboral, todavía no hemos visto un trabajador por contacto en el puente”, remarcó.

Finalmente expresó que se va a realizar una presentación por este tema “y también por las declaraciones juradas que para las personas que son de Encarnación o de Posadas no la necesitan pero el sistema informático lo sigue exigiendo y por eso se hace todo más lento”.