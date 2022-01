Preocupación de los productores de Andresito ante la emergencia agropecuaria

martes 04 de enero de 2022 | 7:21hs.

La próspera localidad de Andresito está sufriendo en estos días, el rigor de la situación climática, con la prolongada sequía agravada por los incendios que destruyeron decenas de hectáreas de

campos, forestaciones, yerbales y montes.

“No tenemos agua, no hay pasto para el ganado, soja, maíz; murió toda la producción", señaló el presidente de la Asociacion Ganadera de Andresito Víctor Chamula.

"Acarreamos agua en camionetas para depositarlas en las bateas; hay pérdidas significativas en los yerbales viejos producto de la sequía, y pérdidas totales en las plantaciones nuevas. Es caótica la situación del productor; no tenemos comida ni agua para las vacas, y como si esto fuera poco

no tenemos asistencia por parte del Estado, aunque sea nos hubieran ayudado con quitas impositivas. En realidad no apareció nadie a ponerse a nuestro lado, para de manera conjunta paliar la difícil situación”, agregó Chamula.

En términos similares se expresó el ingeniero Darío Bruera, también directivo de dicha entidad. “Los productores afectados por el fuego se llevaron la peor parte, pero el resto también sufre la falta de lluvias. En las últimas horas la lluvia caída trajo un poco de alivio a la difícil situación, pero no alcanzará para que crezca el pasto, se recupere la producción perdida irreversiblemente, o aumentar el cauce de las aguadas y los arroyos", dijo Bruera.

"El gobierno provincial tendría que buscar la manera efectiva de ayudar al productor, de una buena vez. La declaración de emergencia agropecuaria, es simplemente una declamación una expresión de deseos. Tenemos todavía en nuestra memoria, cuando en el año 2020 también fue declarada la emergencia agropecuaria, y todavía estamos esperando la ayuda plasmada en el documento. Por eso el reclamo es muy fuerte de parte de los productores; pedimos que se contemplen excepción de tributos, quita de intereses y diferimiento del pago de los mismos”, enfatizó Bruera.