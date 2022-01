Cayeron más de 30 mm en Posadas y varios barrios sufrieron anegamientos

martes 04 de enero de 2022 | 6:57hs.

Una fuerte y abundante lluvia cayó ayer sobre Posadas, Garupá y Candelaria, lo que ocasionó que varios barrios sufrieran anegamiento de sus calles y, por consecuencia, el ingreso de agua en las viviendas de los vecinos.

Según consignó Defensa Civil a El Territorio, hubo pedidos de asistencia de personas de los barrios San Onofre, Los Paraísos, Chacra 146, Chacra 122, San Jorge, Tacurú, la zona del Mercado Concentrador y Miguel Lanús.

En la ciudad de Posadas se acumularon 32,7 milímetros de precipitaciones en poco más de una hora, según los datos consignados por la Dirección General de Meteorología y Prevención de Riesgos Naturales (Opad).

Asimismo, la temperatura descendió más de diez grados: para el mediodía la ciudad capital había registrado 36,6° y para las 17 ya marcaba 22,7°.

La última vez que la zona había registrado lluvia abundante fue el pasado 25 de noviembre. En aquella oportunidad las ráfagas de viento fueron tan fuertes que en Garupá derrumbaron el tinglado de la feria.

Días anteriores la lluvia llegó a localidades como Puerto Libertad y El Soberbio, donde además de aplacar el calor también sofocó los focos de incendio que estaban activos.

Mientras, el domingo, un fuerte temporal se desató en Leandro N. Alem, Olegario Víctor Andrade y Bonpland, dejando como saldo árboles caídos, casas destechadas y, en el caso de Alem, el desprendimiento de los adornos de la Fiesta de la Navidad del Litoral que estaban en la vía pública.

En algunas comunas como Jardín América, Bernardo de Irigoyen y San Ignacio, las precipitaciones fueron leves, pero en otras como Santa Ana, Cerro Azul y Arroyo del Medio tuvieron inconvenientes con la energía eléctrica por varias horas.

A nivel provincial, las últimas lluvias importantes se registraron el 25 y 28 de noviembre y desde entonces hubo sólo algunos pocos y débiles chaparrones que dejaron solamente 13 milímetros hasta el 29 de diciembre pasado.

Según había indicado Favio Cabello, director de la Opad, este 2022 no será un verano fácil para el Litoral argentino, Paraguay y el sur de Brasil.

“Los pronósticos climáticos siguen advirtiendo sobre la falta de lluvias importantes para los meses de verano. La Niña desaparecerá entre marzo y abril, así lo dicen los climatólogos. Es decir que enero y febrero pueden volver a presentar cuadros críticos como el que estamos pasando ahora”, había destacado el especialista.

Inestabilidad hasta mañana

La Dirección General de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia, dio detalles de cómo estará el tiempo en los próximos días.

Hoy amanecerá parcialmente nublado y muy inestable en toda la provincia de Misiones, dado que estará afectada toda la región por una baja presión que incidirá en las temperaturas, que al amanecer estarán templadas hasta llegar a cálidas en el transcurso del día, con sensación térmica muy elevadas en la zona sur.

Las precipitaciones comenzarían a partir del mediodía en todas las zonas y estarían acompañadas de descargas eléctricas.

La temperatura máxima en la provincia está estimada en 35º para Posadas con 40° de sensación térmica, la mínima sería de 18º en San Pedro.

Mañana el día amanecería con lluvias en las zonas Norte y Centro. Las temperaturas estarán templadas en todo el territorio de Misiones, yendo a más cálidas en el transcurso de la jornada.

En la zona Sur amanecería nublado y recién para la tarde tendría lluvias y tormentas eléctricas.

La temperatura máxima estimada estará en 32º en Montecarlo con 32° de sensación térmica, la mínima sería de 20º en San Vicente 20° de sensación térmica.

Mientras, el jueves, la inestabilidad comienza alejarse de a poco. Las temperaturas al amanecer serán templadas en toda la provincia de Misiones; en la zona Norte estará al comienzo del día parcialmente nublada y por la tarde habría precipitaciones con descargas eléctricas; en las zonas Centro y Sur estará parcialmente nublado toda la jornada.

La temperaturas máximas en la provincia está estimada en 32º para Montecarlo, la mínima sería de 20º en San Vicente.

En cifras



10 Luego de la lluvia que se desató en el departamento Capital, la temperatura descendió más de diez grados. Al mediodía llegó a marcar 36,6°.





Ya no hay focos de calor en Misiones



Ayer por la mañana, Alerta Temprana del Ministerio de Ecología había informado que los departamentos Capital, Concepción y Apóstoles estaban con riesgo extremo de incendios, mientras que los demás habían pasado a la categoría de riesgo muy alto o moderado.

No obstante, para las las 17 se informó que afortunadamente los satélites no encontraron ningún foco de calor en la provincia. Asimismo, en la madrugada de ayer comenzó a llover en Andresito y gracias a ello se pudo controlar el incendio que hasta el domingo preocupaba a los bomberos y brigadistas, quienes no podían llegar a la zona porque es de difícil acceso.

Desde el 24 de diciembre estos operarios estaban combatiendo el fuego que se propagó por distintos puntos de la provincia sin descanso y llevando adelante diferentes acciones para poder pararlo. Fueron más de 17 las localidades misioneras que presentaron focos ígneos.

Muchos de los incendios que se producen y luego se descontrolan vienen de la mano del hombre, de las fogatas o rozados o bien de los residuos como vidrios y latas que arrojan sobre la ruta o los lugares naturales.

Por ello se insiste en la prohibición de la quema de cualquier tipo y que quien sea denunciado o visto haciéndola será duramente penado.

En ese marco, ayer fue detenido un hombre de 38 años de una chacra del Paraje Guatambú, de Mojón Grande, que propició varios puntos de quema para desmalezar, que tuvieron que ser sofocado por el personal Policial.

Ya en la dependencia policial, por disposición del juez de Instrucción, el sindicado de la quema de más de media hectárea quedó detenido y se realizaron los trámites judiciales de rigor.