Misiones batió un nuevo récord de contagios diarios con 194 casos

martes 04 de enero de 2022 | 6:05hs.

Misiones alcanzó ayer un nuevo récord de contagios diarios con 194 casos positivos nuevos, según lo informó el Ministerio de Salud Pública en su parte epidemiológico. La cifra más alta hasta el momento se había notificado el 1 de enero cuando la cartera sanitaria reportó 189 positivos.



Ayer entre las localidades que más positivos tuvieron se encontraron Posadas (91), le siguieron Oberá (19), Eldorado (14) y Garupá (12). Otras 22 localidades tuvieron entre uno y siete casos. Esta cifra es la más alta desde que comenzó la pandemia, hace casi dos años atrás.



Según se especifica en el parte epidemiológico de Salud Pública, 113 de estos positivos tienen nexo establecido y 81 están en estudio.



Pese a la suba en la cantidad de contagios, no hubo fallecidos. El último día con decesos fue el 30 de diciembre. Ese día perdió la vida una paciente de Puerto Iguazú con esquema de vacunación incompleto -se colocó una sola vacuna- y además tenía otras comorbilidades.



De esa manera, el total de casos desde el inicio de la pandemia la tierra colorada alcanzó los 38.959, mientras que los fallecidos son 716.



En su reporte la cartera sanitaria provincial también señaló que de los 1.229 casos activos, 32 son los pacientes que se encuentran internados en hospitales o sanatorios.



Del lado opuesto, 75 recibieron el alta y ya son 37.014 los recuperados. Hay 1.187 personas aisladas de manera preventiva.



De la mano de la cantidad de contagios también se incrementó la cantidad de personas que llega a los centros de testeo para conocer si contrajo o no la enfermedad.



En el caso del que se encuentra en el Parque de la Salud de Posadas, antes de que el lugar abriera sus puertas a las 8 de la mañana ya había una fila de pacientes esperando.



Según pudo verificar este medio todo el proceso de testeo de una persona puede durar cerca de dos horas, entre la espera previa al testeo, la prueba y la espera de los resultados. El mecanismo desarrollado es el ingreso de a diez personas al centro, donde tienen prioridad de ingreso los adultos mayores y las embarazadas.



La alta demanda se reproduce en las demás localidades de la provincia donde días atrás se agregaron los fines de semanas y otros lugares para hacer los hisopados.



Parte nacional

El Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer se registraron 41 muertes y 44.396 contagios de coronavirus. El pasado 30 de diciembre se alcanzó el número más alto de infectados durante la pandemia, con 50.506. Con los datos de ayer, el total de casos desde el inicio de la pandemia asciende a 5.739.326 y los fallecimientos son 117.245.



En tanto, la tasa de positividad continúa elevada y fue del 47.67% superando ampliamente el 10% que recomienda la Organizción Mundial de la Salud (OMS). Del domingo a ayer se realizaron 93.121 testeos y, desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 28.321.149 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 267.670 casos activos en todo el país y 5.354.411 recuperados.



Posible caso de Ómicron

Autoridades de un hospital El Salvador de Bella Vista, Corrientes, no descartaron ayer la presencia de la variante Ómicron en una localidad correntina.



“Podemos llegar a decir que hay variante Ómicron en Bella Vista”, aseguró Araceli Miño, directora del Hospital El Salvador, de esa comuna.



Sucede que la ciudad registra un de 247 activos de la enfermedad y tres internados en el Hospital de Campaña.



“Estamos con aumento de casos, se ven las largas colas para hisopados. Les pido tranquilidad a la población porque la modalidad es la misma, porque vienen muchos familiares. Por supuesto que se desencadenó en las fiestas pero se ve que no son muchos casos por la inoculación”, explicó.



“Nosotros mandamos a capital siete muestras y ellos envían al Malbrán. La primera que se mandó fue el 23 y hasta ahora no tenemos resultados. Podemos llegar a decir que hay variante Ómicron en Bella Vista. Iniciamos el árbol epidemiológico y se han descubierto muchas personas contagiadas de una”, dijo en declaraciones a Radio Bella Vista.

Avance de la vacunación

Según la última actualización del Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 76.760.265, de los cuales 38.214.609 recibieron una dosis, 32.862.831 las dos, 2.584.345 una adicional y 3.098.480 una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 94.230.668.



La Argentina recibió más de 94 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus desde el inicio del plan estratégico de inmunización que impulsa el Gobierno, con lo que logró que el 94,3 por ciento de la población mayor de 50 años haya iniciado su esquema de inoculación y que el 89,8% lo haya completado, según informes oficiales.