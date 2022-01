Unidas por la pasión, ganaron por goleada

martes 04 de enero de 2022 | 6:01hs.

Días atrás se realizó en Aristóbulo del Valle el último Provincial de fútbol femenino de la Dirección de Deportes de la Comunidad Mbya Guaraní y allí se plasmó el terreno ganado por las mujeres con 24 equipos competitivos que dieron rienda suelta a la pasión.



“Esto hace cinco años atrás era impensado en las comunidades, realmente era mala palabra el fútbol femenino. Siempre se veía al hombre adelante y las mujeres atrás con el canasto y los hijos, porque así era, y ahora hubo un cambio total en el mundo, pero en la cultura guaraní fue increíble porque no se pensaba que esto iba a poder pasar”, destacó Dante Pigerl, al frente de la Dirección de Deportes y Comisión Provincial Mbya Guaraní.



En femenino se consagró campeón Fortín Mbororé de Iguazú, pero en definitiva ganaron todas las mujeres presentes.



“Hubo resistencia de algunos hombres y hasta en algunas comunidades se quiso prohibir, pero ganaron ellas y es muy bueno lo que está pasando. Hubo una rebelión de mujeres que entrenan y son más ordenadas que los hombres para el juego”, destacó Pigerl.



Este espacio ganado fue de manera progresiva ya que las mujeres de las distintas comunidades acompañaban a los jugadores y el fútbol despertó en ellas ganas de también ser protagonistas.



“Ellas fueron viendo, se fueron prendiendo en los encuentros porque iban muchas esposas e hijas de los jugadores que participaban y empezaron a armarse y jugar; por suerte ya no hubo forma de parar ese aluvión de mujeres”, añadió Dante.



Un crecimiento importante

Hoy ese intento de frenarlas es anécdota; las mujeres se pusieron los cortos y se suman a un movimiento deportivo guaraní que viene en alza.



En el último provincial fueron 48 las comunidades que se sumaron a la competencia después de mucho tiempo sin encuentros deportivos debido a la pandemia.



“Tuvimos un parate hasta septiembre pasado, sí se hicieron algunos encuentros locales, pero no los masivos. Después se habilitó y programamos el provincial de diciembre que fue récord con 3 mil personas de todo Misiones; fue impresionante”, señaló aún conmovido Pigerl.



Es que para muchos los provinciales son la manera de reencontrarse y familias enteras se unen para vivir una jornada especial. “Es una mezcla de todo, de no vernos hace tanto tiempo y de volver a tenernos frente a frente. Fue una alegría enorme el encuentro de familias; por ejemplo, de El Alcázar con Concepción y te emocionaba realmente”.



Además, en este tiempo los equipos continuaron comprometidos y entrenando en sus respectivas comunidades, por lo que en el provincial se vio “mucha cantidad de jóvenes promesas nuevas con un lindo juego futbolístico, ya no es el de antes, es un nivel muy competitivo”.



Listos para este año

La agenda viene cargada para este 2022, claramente la situación sanitaria será la que marcará el rumbo, pero a la vista hay un calendario con días marcados de rojo para Misiones, que además es protagonista de los Juegos Mundiales Originarios ya que una disciplina creada acá será parte del programa de la cita planetaria de comunidades indígenas que se hará en noviembre en Río de Janeiro, Brasil.



Para este año el programa Ñevengá guaraní seguirá en las comunidades con el objetivo de capacitar a los aborígenes en iniciación deportiva: fútbol, vóleibol y juegos ancestrales; además de dos encuentros provinciales, a definir fecha y los Primeros Juegos Nacionales de Pueblo Originarios a realizarse en La Pampa, en abril. La frutilla del postre será en Río de Janeiro con la flamante prueba nacida en Misiones.

La prueba combinada creada en Misiones se hará en los Juegos Mundiales. Foto: Gentileza

La disciplina combinada nació en el 2019 luego de los Juegos Mundiales, ocasión en que Pigerl fue con una delegación local y al volver se le ocurrió unir pruebas que se hacían de manera individual y combinarlas con la corrida de toro. Al implementarse en un Provincial, fue tanto el éxito que luego se hizo el pedido de enviar el material a la Unión Mundial de Pueblos Originarios y quedaron fascinados.



“La prueba combinada que consiste en lanzamiento de arco y flecha, que tenés que pegar al blanco desde 30 metros y si acertás, corrés 100 metros llanos de velocidad, luego un lanzamiento de jabalina de más de 60 metros y se termina con la corrida de toro, con un tronco a cuestas que pesa 15 kilos”, explicó el director de la Comisión Provincial de Deportes de las Comunidades Mbya Guaraní, que depende del Ministerio de Deportes.



En marzo se hará la presentación de los Juegos Mundiales, en Brasilia y será Pigerl el encargado de enseñar al mundo de manera oficial la flamante disciplina.



“En la Unión Mundial quedaron enloquecidos y de muchos países me pidieron que le mande videos para prepararse a la prueba”, finalizó contento.