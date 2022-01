Clásica y contemporánea

martes 04 de enero de 2022 | 3:00hs.

La playa está casi desierta por la mañana. Sólo algunos toman sol o entrenan mientras el viento por ratos sacude cabellos o se transforma en una pared o fuerza invisible que hace que se suspendan los pájaros en el aire batiendo las alas pero sin avanzar. El sol que no da treguas dibuja en la arena rectángulos negros que alternan con espacios, dando a la arena un aspecto de damero. Bajo la sombra de las sombrillas de cemento, Cintia Mansilla (38), ajena a todo, observa las anchas aguas de un Paraná en calma mientras rememora lo sucedido sobre un escenario lejano luego de largos meses sin poder viajar, sin poder compartir presencialmente con otros bailarines, sin poder encontrarse para compartir la magia del arte, ese mismo que purga y exorciza, que contiene y da alas, que resignifica la tragedia.



La profesora de danzas acepta comenzar por las fotos ante la perspectiva de que el rey Febo chamusque todo en breve. Ella aceptó la propuesta de salir de las cuatro paredes. Ella, zapatillas para bailar clásico, calzas, tutú y camiseta con estampa alegórica a Queen, el grupo que la atrapó al tomarla por sorpresa con un golpe bajo.



Ella, la que sólo oía música de la clásica en esos dulces y eternos 11 años escucha ensayar a las chicas más grandes del ballet, en la escuela de su Morón natal, esa canción de rock con aires clásicos, esa música clásica con aires de rock. Ella, atraída por esos raros sonidos nuevos, se dirigió al salón como si fuera una niña de Hamelin que no podía sustraerse a la magia que sus oídos percibían. Rapsodia Bohemia era el tema que la cautivó y la convirtió en fanática del grupo de rock sinfónico. Ese nuevo amor no iba hacer que abandonara al de siempre, todo lo contrario. Así como Freddie Mercury era capaz de hacer rock incorporando elementos de la ópera, jazz, o música académica, la Mansilla como profesora de baile clásico se inclina por trabajar coreografías en las que el ballet convive con lo popular contemporáneo.



La bailarina se ilumina más que el sol que rebota en el espejo del Paraná cuando habla de la compañía que dirige y que acaba de participar en La Magia Dance 2021, un evento de que se realiza en La Plata y Pinamar desde hace más de una década.



En esta oportunidad, La Compañía de Ballet Clásico Esda participó como invitada representando Silencio con música de Ernesto Cortázar. La pieza ahonda sobre la tristeza y el encierro de la pandemia.



Pero la performance de los dirigidos por Mansilla no se quedó en la evocación del 2020 sino que avanzó con un coreografía en la que no deja dudas que se trata de un ballet formal. Con Barcelona, de la ópera que Freddie Mercury escribiera para Montserrat Caballé, la compañía se destacó en el evento dejando bien sentado el su prestigio, con miras a un venturoso 2022.



Los planes del cuerpo de baile incluyen traer a Posadas el evento en el cual participaron, armar un repertorio más amplio tanto clásico pero también contemporáneo apuntando a próximas giras.



El sueño es poder viajar por la provincia y visitar otras, no tanto para participar de certámenes sino generando funciones en teatros y salas donde el público opte por pagar una entrada para ver a La Compañía.



Otro de los logros que ostentan es haber conseguido el sponsoreo de una fábrica de zapatillas que es la que provee a los integrantes del calzado para bailar.

La compañía de ballet en Misiones

La Compañía de Ballet Clásico Esda fue creada en 2007 como ballet institucional de la Escuela Superior de Danzas de la Provincia de Misiones y está dirigida por la profesora y bailarina profesional Cintia Mansilla, que es oriunda de Buenos Aires y hace 15 años eligió la Tierra Colorada para desempeñar con pasión y esmero su labor.



La compañía está conformada por 13 integrantes, de 14 a 23 años, todos alumnos de la Escuela Superior de Danzas de la Provincia de Misiones, tanto del nivel básico, como de nivel superior y de los talleres libres, cuya directora es Carmen “Didi” Del Piano.