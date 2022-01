Con gran expectativa, volvieron los viajes de misioneros en micro a Brasil

martes 04 de enero de 2022 | 1:30hs.

Después del parate generado por la pandemia de Covid-19, los viajes a las playas del Brasil regresaron este año.

Así, uno de los destinos más buscados por los misioneros vuelve a estar disponible.

Las primeras unidades rumbo al Sur brasileño partieron ayer desde la terminal de Posadas.

La empresa Río Uruguay sacó su primer micro a las 15 y lo hará de nuevo mañana y el viernes. En base a cómo avance la demanda, pondrán más colectivos.

Dario Skrabiuk, titular de la compañía, señaló: “Esta primera semana se van a hacer viajes tres veces por semana: lunes, miércoles y viernes desde acá hacia allá y desde Brasil vienen para acá los miércoles, viernes y domingo. Los colectivos abarcan todas las playas, pasamos por Camboriú, Florianópolis, Meia Praia, Itapema, Torres, Capão y Porto Alegre”.

El empresario contó que los precios por tramo rondan los $10.000 y por ahora la demanda no es tanta. “Antes de la pandemia salíamos diariamente. Pero ahora está escasa la demanda. No hay tanto público que vaya hacia Brasil, por eso las empresas hemos decidido, en base a esto, por lo menos por ahora salir así. La semana que viene, si hay más público y más venta, se pueden poner más unidades más días de la semana. Pero en principio arrancaremos así”, explicó en dialogó con Acá Te Lo Contamos por Radioactiva 100.7

Consultado sobre a qué cree que se deba la poca demanda, comentó: “creo que esto obedece a que los viajes se habilitaron sobre la hora, el 18 de diciembre recién, y armar todos los viajes y paquetes lleva su tiempo y en este contexto hay que hacerlo con responsabilidad”.

También indicó que los colectivos no tienen límite de aforo, es decir, puede ir toda la unidad ocupada. Sobre los protocolos sanitarios, dijo: “Desde acá para allá solo piden el carnet de vacunación y para la vuelta se requiere un PCR que sea negativo 72 horas antes de la entrada al país. Sobre eso se están ultimando detalles porque quizás también se puedan hacer acá esos test. Pero tampoco debe quedarse allá el pasajero si no tiene un PCR negativo, puede venir aislado dentro del micro y seguir aislado en domicilio”.

Lo único que no incluyen las unidades, porque no fue habilitado, es el servicio de comida y bebidas: “Vamos a parar en paradores para que la gente pueda comprar comida y bebidas”.

Otras compañías que también empiezan los viajes esta semana rumbo a las playas son Crucero del Norte y Reunidas.

Marisa, una de las pasajeras, le contó a El Territorio antes de subir: “Las expectativas son de disfrutar, pasear y hacer playa. Vamos a Camboriú porque nos gusta y me parece que gastamos lo mismo que estando acá. Cuando llegamos vamos a buscar alquiler y calculamos gastar unos $60.000 por persona. Hace un año que estoy esperando este viaje”.

Matías, otro pasajero con destino a Porto Alegre, comentó: “Voy a visitar a familiares y pasear. Hace tanto que no voy que estoy con muchas expectativas y contento”.

Agencias

También las agencias de viajes empezaron a llevar contingentes. En el caso de la empresa El Jesuita, envió ayer la primera unidad con misioneros rumbo a las playas brasileñas luego de más de un año. En este caso, el grupo embarcó rumbo a Canasvieiras. Fernando Clavero, responsable de esa agencia, contó: “Creemos que la gente va a ir y volver bien y apostamos de vuelta a nuestra fuente de trabajo que es el turismo. Gracias a Dios la gente tiene la confianza y apuesta a viajar, es un viaje totalmente seguro”.

Y agregó: “A todos los pasajeros le pedimos un test de Covid-19 negativo antes de subir al micro y el regreso es con el test negativo también. El colectivo tiene capacidad para 60 personas, pero nosotros por un protocolo interno estamos con una capacidad de 50 personas”.

Este mes tendrán otras dos salidas y tres más en febrero.

“En total son tres salidas por mes, no quisimos apostar mucho porque no sabíamos cómo nos iba a ir, pero notamos que la gente está con mucha expectativa y vamos a ver si sacamos otros viajes. El problema es que nosotros tenemos ya reservada la hotelería para estos meses y no tenemos más disponibilidad allá. Pero si conseguimos vamos a sacar otros viajes porque las playas del Brasil son muy requeridas”, sostuvo.

Precisó que un paquete ronda entre $60.000 y $65.000 con siete noches de hotelería, transporte y asistencia médica Covid-19 que cubre cualquier necesidad si la persona se contagia.A la vuelta el PCR negativo es costeado por el pasajero.

Florencia, una de las pasajeras a punto de subir al colectivo, se mostró feliz: “Esperamos que salga todo bien. Que podamos disfrutar y que no haya problemas con los PCR”.

Por su lado, Ezequiel, dijo que está “con muchas expectativas porque estamos hace mucho tiempo encerrados y queremos disfrutar al máximo este viaje. Elegimos Brasil porque lo vemos más accesible que los destinos turísticos de Argentina. Siempre se busca apostar a los destinos nacionales, pero muchas veces son el doble de caro que Brasil”.

Marta, otra pasajera, dijo que estaba alegre y segura por los protocolos requeridos. “Tengo las mejores expectativas después de todo este encierro que tuvimos con la pandemia. Obvio que igual tenemos que cumplir con todas las normas de sanidad. Yo tengo las tres dosis de la vacuna pero igual pienso cuidarme mucho. Y me gustó porque acá, antes de subir al ómnibus, nos pidieron el test negativo de coronavirus, me parece que eso es correcto y da más confianza. Los costos me parecen accesibles, además se pueden pagar en cuotas”, finalizó.