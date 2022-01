El Concejo de Santo Tomé distinguió al profesor Nahuel Hollman

lunes 03 de enero de 2022 | 19:30hs.

El cuerpo deliberativo santotomeño recibió este lunes al educador que fue finalista del certamen nacional “Docentes que inspiran”, y declaró de Interés Municipal su impecable intervención en el concurso, que tuvo su gala de premiación en diciembre último.

En el recinto se hizo un emotivo resumen de su labor como educador de escuela rural, y como debió sortear los obstáculos para poder innovar en el aula, en una institución que se encuentra alejada de la zona urbana, y que no contaba ni con internet a su ingreso.

Se recordó además su proyecto “Misión STEAM LATAM: chicas a Marte”, que formó parte del proyecto presentado para el certamen, que buscaba achicar la brecha de género en el ámbito de las ciencias y la tecnología. El mencionado proyecto contó con la participación de estudiantes de Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela.

Se dio lectura y entrega de la Resolución 114/21, de la declaración de interés; se entregó también un diploma recordatorio; y el senador Víctor Giraud entregó la resolución de beneplácito que expidió el Senado de la Provincia en noviembre último.

El homenajeado se mostró emocionado, agradeció a su familia que lo acompaña siempre en cada desafío.

“Este gesto tan lindo, realmente, no me lo esperaba. Quiero agradecer a los profesores que no se dan cuenta que en el salón con una palabra, con una acción, pueden transformar la vida de los chicos. Y no tomamos dimensión hasta que pasan estas cosas: su ex alumno es condecorado, o cuando ves un exalumno que te agradece, o te felicita”, expresó el profesor.

Y continuó alegando que “llegar al pueblo donde uno se formó, donde uno se crió, y recibir los honores por parte del Intendente o de los concejales, es de mucha gratitud para mí. Quiero agradecer a todos. Uno no toma dimensiones de lo que hizo o de lo que hace. Uno espera el reconocimiento, pero el objetivo es que trascienda lo que hacemos en una escuela de la zona rural. Innovar a veces uno cree que es llevar la mejor tecnología a una escuela, y no es así. Innovar es hacer cosas diferentes. Se puede innovar con cualquier cosa. Y eso es lo que yo hice en una escuela rural. Y es una escuela rural que hace un año tiene una bajada de internet, solamente en la dirección”.

Para finalizar expresó: “Se los agradezco de todo corazón todos estos honores. No me lo esperaba, realmente. Estas muestras de cariño son inolvidables, y que sea un puntapié para trabajar juntos, porque por más que uno esté lejos, siempre quiere aportar algo a sus raíces”.

Estuvieron presentes los concejales María Itatí Almirón, Carmen Braña, Pablo Leguiza, Blanca Gales, Stella Uguet, Santiago Saucedo, Carlos Antonio López, Juan Centeno, María Ordenavía y Esteban Rey Adaro.